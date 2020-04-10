醫療級呼吸器需求迫切 聯電縮短晶片交期加速生產

根據全球市場研究機構TrendForce觀察，新冠肺炎疫情蔓延全球，迅速消耗防疫物資與醫療設備；口罩、面罩與防護衣等供不應求的狀況趨緩，但醫療設備仍有明顯缺口，因應醫療設備急單需求，聯電（2303）縮短晶片交期有助加速呼吸器生產。

日前晶圓代工廠聯電為支援防疫，以最急件處理等級（SHR, Super Hot Run）來生產NAND Flash控制IC廠群聯（PHISON）用於醫療級呼吸器的緊急訂單，將原本需時兩個月的交貨時間縮短至近一個月。

TrendForce指出，醫療級呼吸器需使用晶片以精密調節呼吸狀況。但半導體晶片交貨時間基本以月為單位累計，本來就是終端裝置各元件中交貨期較久的項目；過去醫療用晶片的需求量又普遍低於大宗應用，客戶庫存經常控管在既定水位少有大幅度調整。因此，當出現醫療級呼吸器急單需求，聯電採用SHR的最高速生產做法確實有其必要性。

此次聯電採用SHR等級生產醫療用晶片訂單，除積極滿足客戶需求，也突顯晶圓代工廠在加速醫療晶片生產環節中的努力與重要性。

值得一提的是，聯電承接的急單也包含投片8吋晶圓，採用SHR生產對目前8吋晶圓產能的吃緊程度而言，對生產進度控管雖有可能增添些許壓力，但對全球防疫醫療的貢獻則不言而喻。未來期待有更多業者彰顯在加速醫療用晶片生產的成效，對疫情做出重要貢獻。