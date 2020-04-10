快訊

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

畫面曝光！「噹噹」聲後... 聯結貨車被電聯車撞翻

南亞科Q1稅後純益19.28億元 每股賺0.63元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

南亞科（2408）今（10）日公布第1季度合併財務報告，首季營收144.19億元，季增9.9%，第1季銷售量季增低十位數百分比，稅後純益19.28億元，淨利率13.4%，季增3.6個百分點，單季每股純益（EPS）0.63元。

南亞科表示，第1季DRAM平均售價與前季度相當；新台幣升值造成匯兌不利影響營收1.5%；第1季營業毛利為34.36億元，毛利率23.8%，季減1.9個百分點；營業利益18.32億元，營業利益率12.7%，季增1.7個百分點。

營業外收支4.91億元主要為利息收入、權益法認列投資收益及匯兌利益等。所得稅費用為3.95億元，稅後純益19.28億元，淨利率13.4%，季增3.6個百分點。單季每股純益0.63元。 （每股盈餘依加權平均流通在外股數30.54億股計算）。截至3月31日，每股淨值50.4元。

南亞科表示，因應新冠肺炎疫情，配合政府規定，並提高標準嚴格執行防疫措施，截至目前為止，全體員工（含海外同仁）、合作廠商、來賓訪客等皆無異常。

南亞科指出，DRAM市場受惠於居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦、SSD及網通設備等市場DRAM用量增加，第1季營運持續成長，未受新型冠狀病毒疫情影響。但歐美疫情嚴峻，未來恐影響全球經濟，將持續密切觀察全球疫情後續發展，並採取必要措施以確保整體營運穩定。

南亞科 疫情

延伸閱讀

對抗新冠肺炎 印度展開血漿療法臨床實驗

美光領先業界 推QLC SSD加速資料中心替換傳統硬碟

客戶拉貨猛 力成首季營收188億創歷史次高

業績向上股 攻堅要角

相關新聞

記憶體需求揚 十銓徘徊40元關

記憶體模組廠十銓（4967）今日股價在5日均線有下檔支撐下，股價持續叩關40元關卡。

大立光Q2蒙塵 法人押寶後市

光學鏡頭龍頭大立光（3008），昨日舉辦線上法說會，大立光對於未來產業趨勢較為保守看待，但多數外資會後仍維持「買進」評等。

大毅躍升70% 登17月高點

晶片電阻廠大毅（2478）受惠於網通、筆電需求升溫，昨（9）日公布3月營收攀上近17個月高點、達4.93億元，月增70.9%，年增28.9％。法人認為，大毅因前段產能都在台灣，較其他同業更能滿足客戶需求，看好第2季營收表現將優於第1季。

上月業績／敦泰+26％ 博智+4%

IC設計商敦泰（3545）昨（9）日公布3月合併營收為11.51億元，攀上近二年單月高點，月增26.2％；首季合併營收29.09億元，為十季來單季最佳，季增3.6％，年增77.4％。法人看好，敦泰三大業務動能向上，第2季業績將不亞於首季。

上月業績／動力+281% 虹揚+108%

動力-KY（6591）昨（9）日公布3月合併營收1.35億元，月增281.67%，年成長19.7%。首季營收2.51億元，年減8%。

上月業績／眾達+14％ 加速建廠

眾達科技（4977）昨（9）日公告3月合併營收達2.41億元，月增14.53％，年增12.94％。眾達表示，目前大陸蘇州廠復工情況良好，但仍未完全滿足訂單需求，將加速馬來西亞廠建置，計劃本季導入量產。

網通三雄 營運升溫

新冠疫情影響中國大陸產能延後復工，近期隨著產能恢復，也推升網通廠商3月營收回溫，除智邦（2345）3月營收月增36.9%，創歷史同期新高，正文也回到12.3億元，月增166%，智易則月增25.3%。

台達電增38% 拚全年成長

台達電（2308）昨（9）日公布3月營收210.83億元，月增38%，年增5%。今年第1季營收556.78億元，年增3%。顯見隨著陸廠快速復工，加上電腦PC相關應用需求較強勁，帶動台達電上季營收略優於去年。

宏碁營收攀半年高點 華碩增24%

新冠肺炎帶動筆電、平板等遠距應用需求大增，華碩、宏碁昨（9）日公布3月營收大躍進，宏碁衝上240.71億元，為近六個月來最佳，月增逾1.1倍；華碩為264億元，月增24%，為今年以來單月最佳。

歷年最旺淡季！ 大立光Q1每股賺50.1元

股王大立光電（3008）今（9）日召開線上法說會，會前公布今年第1季營收132.15億元，年增35%，營業淨利78.57...

熱門新聞

平盤下禁放空 暫行三個月

泰豐經營權之爭引爆？南港砸3.09億元拿下5.47%股權

高ROE族群 可攻可守

台塑四寶Q1大虧139.93億元 近五年新低

經濟解析／大立光法說會打頭陣 五大重點一次看

九檔擁利基 寫今年新高價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。