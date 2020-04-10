南亞科Q1稅後純益19.28億元 每股賺0.63元

南亞科（2408）今（10）日公布第1季度合併財務報告，首季營收144.19億元，季增9.9%，第1季銷售量季增低十位數百分比，稅後純益19.28億元，淨利率13.4%，季增3.6個百分點，單季每股純益（EPS）0.63元。

南亞科表示，第1季DRAM平均售價與前季度相當；新台幣升值造成匯兌不利影響營收1.5%；第1季營業毛利為34.36億元，毛利率23.8%，季減1.9個百分點；營業利益18.32億元，營業利益率12.7%，季增1.7個百分點。

營業外收支4.91億元主要為利息收入、權益法認列投資收益及匯兌利益等。所得稅費用為3.95億元，稅後純益19.28億元，淨利率13.4%，季增3.6個百分點。單季每股純益0.63元。 （每股盈餘依加權平均流通在外股數30.54億股計算）。截至3月31日，每股淨值50.4元。

南亞科表示，因應新冠肺炎疫情，配合政府規定，並提高標準嚴格執行防疫措施，截至目前為止，全體員工（含海外同仁）、合作廠商、來賓訪客等皆無異常。

南亞科指出，DRAM市場受惠於居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦、SSD及網通設備等市場DRAM用量增加，第1季營運持續成長，未受新型冠狀病毒疫情影響。但歐美疫情嚴峻，未來恐影響全球經濟，將持續密切觀察全球疫情後續發展，並採取必要措施以確保整體營運穩定。