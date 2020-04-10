光寶科3月營收126億元 月增45%

受惠於全球產能調度及中國大陸復工效益，光寶科技（2301）3月全球合併母子公司營收為126億元，月增45%及年減14%；累計今年1~3月合併營收為325.85億元。

光電部門3月營收佔整體18%；其中，受惠於運用於民生醫療、消毒及空氣淨化之UVC LED以及物聯網（IoT）相關產品需求增長帶動下，LED元件三月營收年增逾一成，同時帶動光電部門營收月增近三成。

資訊產品部門營收佔比達66%；其中，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源產品及伺服器機殼出貨需求穩定以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升帶動下，資訊產品部門三月營收月增55%。同時，儲存裝置部門三月份佔整體營收達12%，月增亦達五成。