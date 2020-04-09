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敦泰首季業績 近10季高點

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北即時報導

IC設計廠商敦泰（3545）於9日公布3月業績，月增逾二成，是近兩年的單月高點，並帶動首季營收表現登上近10季新高。

敦泰3月合併營收為11.51億元，月增26.2％，首季合併營收為29.09億元，季增3.6％，年增77.4％。敦泰表示，隨著工作天數恢復正常，加上主力產品觸控與驅動整合（IDC）晶片出貨量持續放大，該公司3月業績得以力抗新冠肺炎疫情的衝擊。

在各產品線的表現方面，敦泰3月IDC產品受惠於Mux 1：6規格新產品持續導入客戶新機款，加上HD規格產品市占率擴增，帶動整體出貨成長，並締造其IDC單月出貨創歷史新高紀錄。至於觸控IC、驅動IC等產品線，因為工作天數恢復，出貨量也較2月增長。

敦泰 營收 IDC

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