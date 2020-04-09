面板廠Q1營收出爐 僅彩晶較去年成長
面板廠今年第1季營收出爐，受新冠肺炎影響，「面板雙虎」友達（2409）和群創，以及中小尺寸面板廠凌巨，營收皆較2019年衰退。
不過，中小尺寸面板廠彩晶則逆勢成長，3月營收13.01億元，年增7.87%；累計第1季營收34.16億元，年增4.73%。
友達今年3月合併營收205.1億元，月增16%，年減15.9%；累計第1季合併營收536.9億元，季減13.4%，年減9.5%。出貨量部分，友達第1季大尺寸出貨量約2,242萬片，季減15.5%，年減13.3%；中小尺寸出貨量約2,952萬片，季減21.2%，年增18.3%。
群創3月合併營收197億元，月增39.2%，年減4.4%；累計第1季合併營收504億元，年減15.9%，季減23.2%。出貨量部分，群創第1季大尺寸合併出貨量共2,526萬片，季減22.5%；中小尺寸合併出貨量共5,787萬片，季減22%。
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