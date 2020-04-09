英業達3月筆電出貨勁揚4.5倍 營收月增140.8%
代工大廠英業達（2356）受惠中國廠區產能恢復正常，帶動3月筆電出貨勁揚，相當於單月筆電出貨翻了4.5倍，帶動3月營收來到419億元，月增140.8%。
英業達今（9）日公告3月營收419億元，月增140.8%、但年減3.4%，累計英業達首季營收達886.79億元，年減22.8%。
英業達在中國廠區產能恢復正常下，3月筆電出貨量站上180萬台，月增140萬台，相當於單月筆電出貨翻了4.5倍；累計英業達首季筆電出貨340萬台，相較去年同期410萬台減少70萬台。
英業達指出，3月營運符合預期，相較2月出貨表現，筆電、伺服器都有雙位數增長，至於智慧裝置僅個位數成長。
展望第2季，英業達預估，因商用市場需求大增，筆電、伺服器相較首季將雙位數成長，至於智慧裝置業務則因以消費性電子產品為主，受到歐美疫情影響，因此預估僅個位數成長。
英業達總經理巫永財先前表示，筆電和伺服器的產線現況皆是「訂單滿手，客戶追著跑」，預期第二季其出貨動能就將明顯增長、拉抬其營運較首季大幅反彈，並較去年同期增長。
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