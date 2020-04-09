華碩3月營收264億元 年減31%
PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日公布3月集團營收為264億元、年減31%，3月品牌營收為233億、年減33%。第1季集團營收合計為708億、年減18%，第1季品牌營收合計為627億、年減18%。
華碩3月品牌營收為233億元，年減33%。華碩指出，因防疫導致供應鏈生產於2~3月間大幅停滯，將影響品牌公司3~4月的出貨及營收。
華碩指出，因防疫導致供應鏈生產於2~3月間大幅停滯，將影響品牌公司3~4月的出貨及營收。
華碩表示，然隨復工情況逐漸改善，遠距辦公及遠距教學需求上升，第1季電腦類產品的出貨優於預期，第1季品牌營收627億，年減約18%，亦優於原先預期。惟疫情反覆變化的風險仍高，華碩將審慎應對。
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