群聯3月營收創歷史新高 首季營收史上次高

快閃記憶體控制晶片廠群聯（8299）今（9）日公布3月營運結果，其中，3月營收創歷史次高，第1季營收則是寫下單季歷史次高水準。

群聯3月合併營收為55.39億元，較去年同期成長將近70%，刷新單月歷史新高。而今年度第一季營收達128.67億元，年增率將近38%，也創下單季歷史次高。

群聯表示，3月營收及第1季營收表現，顯示第1季在新冠肺炎影響下，雖然中國與歐美地區陸續調整防疫佈署，但因疫情蔓延時間差異且全球客戶陸續補貨避免斷炊，再加上群聯主要產線均在台灣，群聯逆勢成長擴大全球市佔率，符合預期。

群聯指出，與去年同期比較，3月控制晶片IC總出貨量成長超過14%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量更是成長超過580%，創歷史新高。

高階工控嵌入式儲存部分，更是在防疫用呼吸器等電子醫療器材及嵌入式系統應用的需求帶動下，工規控制晶片總出貨量成長將近180%。此外，全年度累計記憶體總位元數（Total Bits）出貨量也因市占提升而成長超過45%。

群聯董事長潘健成表示，電子醫療設備一直是群聯長期耕耘的嵌入式儲存應用市場之一，此市場的特性不僅僅是少量多樣，更著重產品的客製化及相關驗證。雖然不知道疫情蔓延還會延續多久，但群聯將持續透過自有技術，期望能為防疫盡一份心力。