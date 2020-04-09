友達3月營收205億元 月增15.9%
友達光電（2409）公布3月自行結算合併營收為205.1億元，較上月增加15.9%，較去年同期減少15.9%；累計第1季合併營業額為536.9億元，較2019年第4季減少13.4%，與去年同期相比下降19.5%。
友達3月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過873萬片，較2月增加15.6%；中小尺寸面板出貨量約1,182萬片，較2月增加30.2%。
2020年第1季大尺寸出貨量約2,242萬片，較2019年第4季減少15.5%，與去年同期相比減少13.3%。2020年第1季中小尺寸出貨量約2,952萬片，與2019年第4季相比減少21.2%，較去年同期增加18.3%。
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