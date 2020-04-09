友達3月營收205億元 月增15.9%

盟立（2464）董事長暨總裁孫弘昨（8）日表示，新冠肺炎疫情對產業帶來一定程度的影響，但也同步醫材自動化生產線及新物流等業務量激增。他說，盟立因應這一波疫情產生的需求轉變趨勢，採取「超前部署」的彈性接單策略，提供各產業自動化設備整合系統服務，來降低將疫情的干擾。

2020-04-08 23:25