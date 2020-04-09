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華邦電3月營收41.41億元 近五個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體廠華邦電（2344）3月營收41.41億元，營收月增 11.15%，年增 10.89%，寫近五個月新高，和其餘多數記憶體相關廠商一樣，華邦電3月營收衝到近期高點，主要也是由於全球新冠肺炎疫情擴大之下，遠距通訊及宅經濟相關需求增加所帶動。

華邦電3月營收41.41億元，單月營收月成長11.15%，也較去年同期增加10.89%，寫下近5個月營收新高，累計今年第1季合併營收為115.49億元，季減7.2%，但較去年同期成長6.08%。

記憶體相關廠商，包括記憶體廠及記憶體模組廠，近日陸續公布3月營收，普遍都有不錯的營收表現，甚至衝上歷史新高或歷年同期新高，其中，指標性大廠，包括南亞科、旺宏及威剛等廠3月營收均有亮眼表現，主要都是受到全球疫情擴大之後，遠距上班、上課的通訊相關需求大幅增加，且業績表示，相關訂單來的又急又快。

此外，由於全球主要國家也多在一段時間內限制人員大幅移動，因此，宅經濟也是本波帶動記憶體需求的重要原因，包括遊戲機、平板電腦、筆記型電腦等電子產品需求也明顯成長，推升對DRAM及NAND Flash需求。

營收 記憶體模組

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