宅經濟帶起筆電需求 系微順勢打入聯想供應鏈

遠距辦公、教學帶動筆電需求大增，BIOS韌體晶片系微（6231）接單再傳捷報，聯想最新推出5G筆電Yoga系列確定採用系微韌體解決方案與專業工程服務，順著疫情需求成功打入聯想供應鏈，法人預期今年戴爾筆電韌體部分有機會放量，加上新切入聯想部分，今年筆電營收比重可望一舉突破60%以上。

繼先前打入戴爾、亞馬遜及思科之後，系微成功切入聯想5G筆電供應鏈，系微表示，聯想運用系微平台設計、開發與整合的專業技能，成功開發此款於新款ARM處理器的超輕便筆記型電腦產品推向市場，系微將協助聯想開發多項關鍵功能，包括完整的Setup Utility、POST過程中的快速鍵服務、多種聯想特定的硬體和BIOS功能、SMBIOS更新服務。

由於BIOS韌體晶片為寡佔產業，進入門檻高，同時很難打入新客戶，不過一旦切入也很難被競爭對手替換，目前筆電廠大多採外購基本功能的BIOS，自製剩餘20%功能以差別化，系微在筆電市場耕耘許久，2017年因戴爾改採單純UEFI 架構，系微成功打入桌上型電腦供應鏈。

系微產品應用涵蓋︰筆記型電腦、桌上型電腦、行動裝置、伺服器、嵌入式系統、物聯網運算產業等，法人指出，在站穩戴爾桌上型電腦BIOS韌體晶片後，今年有機會在筆電部分開始放量，加上新切入聯想供應鏈，今年筆電營收比重可望突破60%，有助於獲利結構優化改善。