晶電盤中股價高點來到30.85元 波段新高

LED股晶電（2448）股價在3月下旬到4月初，技術線型上打出一個W底型態，股價自24元開始向上彈升，原本已跌落在所有長短期均線下，近期已陸續收復，今（9）日盤中股價高點來到30.85元，是本波段新高，同時也觸及季線關卡，後市若外資法人能出現連續性買超動作，有機會推升股價越過季線之上。

晶電今年在市場看好照明相關LED產品價格有機會回穩，再加上該公司去年就開始推出Mini LED產品，隨著今年市場終端需求將增加，市場法人預估，該公司今年下半年在Mini LED產品出貨，可望有更顯著成長。

市場法人估計，今年全年整體Mini LED占晶電藍光產能達10%左右水準，且為提供客戶模組解決方案。