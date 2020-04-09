晶電盤中股價高點來到30.85元 波段新高
LED股晶電（2448）股價在3月下旬到4月初，技術線型上打出一個W底型態，股價自24元開始向上彈升，原本已跌落在所有長短期均線下，近期已陸續收復，今（9）日盤中股價高點來到30.85元，是本波段新高，同時也觸及季線關卡，後市若外資法人能出現連續性買超動作，有機會推升股價越過季線之上。
晶電今年在市場看好照明相關LED產品價格有機會回穩，再加上該公司去年就開始推出Mini LED產品，隨著今年市場終端需求將增加，市場法人預估，該公司今年下半年在Mini LED產品出貨，可望有更顯著成長。
市場法人估計，今年全年整體Mini LED占晶電藍光產能達10%左右水準，且為提供客戶模組解決方案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言