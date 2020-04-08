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廣隆UPS訂單能見度 提高到兩個月

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

UPS大廠廣隆(1537)3月營收6.3億元，月增13.7%，年減15.2%，春節之後人員流動的人力缺額已補齊，產能逐步回復過年前水準，並將進入第2季未旺季的來臨，訂單能見度提高到兩個月左右。

廣隆第1季營收17.04億元，年減15.1%，季減14.2%，主因受到新冠肺炎疫情影響。廣隆表示，第1季通常是UPS電池銷售淡季 而今年過年較早，產能因人員的流動影響較大，因此，產出較去年第1季少，加上鉛價下跌，售價是隨鉛價浮動調整，因而較去年同期低， 造成季減及年減的情形。

廣隆指出，隨著漸漸進入旺季 訂單量應可逐步增加 目前接單可較去年一個月能見度， 提高到兩個月左右。 不過，因新冠肺炎疫情影響， 訂單仍需配合客戶狀況出貨。

廣隆是以台灣南投為營運中心、越南為生產據點，是中小型UPS的產銷大廠。2019年營收79.34億元，稅後純益10.07億元，每股純益(EPS)12.32元，連續四年都賺一個股本以上，是小而美的UPS企業。

2019年度股利每股擬配息10元，股東會預定6月11日召開。

廣隆表示，全球客戶分配平均，歐、美佔比各約二成，越南近二成，其餘有台灣、印度、中東及南亞客戶等。

廣隆 營收

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