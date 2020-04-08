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日系外資看好欣興受惠兩大需求 目標價上看45.7元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

欣興（3037）去年每股純益2.24元，擬配發1.1 元現金股利，創七年來最佳；日系外資看好將可受惠包括高效能運算、5G網路部署及裝置兩大需求，可望抵銷智慧手機市場波動的影響，重申買進評等，目標價上看45.7元；今（8）日股價開高走高，盤中漲幅2.56%。

日系外資最新的報告表示，今年第1季及第2季欣興IC載板事業產能利用率都將維持高檔，雖然印刷電路板（PCB）、高密度連接板（HDI）及軟性印刷電路板（FPC）部門在第1季受新冠肺炎疫情衝擊，但預估將可在第2季回溫。

日系外資指出，欣興BT載板需求上升，主要是受惠於高階記憶體與物聯網產品應用興起，將有助於抵銷智慧手機市場波動所造成的影響；另外，天線封裝載板預計今年小量出貨，明年量產。

日系外資看好欣興將受惠於高效能運算、5G網路及裝置的需求強勁，重申買進評等，目標價上看45.7元；欣興今日以33.65元開高，一度拉升至34.2元，盤中漲幅2.41%。

欣興 外資

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