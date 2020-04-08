快訊

轉診更嚴謹…指揮中心發通函 要求醫確認民眾手機、地址

罷免訴訟攻防 韓陣營、罷韓團體互控「搏歹筊」

京元電3月營收衝高 法人看好Q2營運續成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

晶圓測試廠京元電自結3月合併營收新台幣24.9億元，創歷史單月新高，主要是受到5G、人工智慧（AI）及CMOS影像感測器（CIS）等晶片測試需求續旺所帶動，在第1季的需求延續下，市場法人仍持續看好該公司第2季營運展望。

京元電3月自結合併營收達24.9億元，月增達11.99％、年增達35.36％，單月營收衝上歷史新高，在首季新冠肺炎影響全球之下，京元電3月業績表現相對突出，累計第1季合併營收為70.01億元，僅季減2.04％、年成長幅度達到33.1％，單季營收也是歷史同期新高表現、3月及第1季營收表現符合市場預期。

市場對今年半導體產業仍待觀察，不過，京元電受惠5G相關商機的帶動，今年獲利影響可望相對較小，除了因中國大陸對5G基地台建設展望不變，陸系客戶訂單需求可望持續維持成長趨勢。

此外，台系客戶對於5G晶片展望也仍正面，尤其是中長期的市場需求，相關業者仍普遍看好，對未來京元電營運表現也屬有利。

市場法人預期，京元電後市在中國5G相關訂單仍持續釋出，再加上台系客戶5G晶片測試訂單到位，可望帶動第2季營收持續較第1季成長、挑戰歷史新高表現，單季獲利可望同步提升，市場法人並看好該公司全年營收維持雙位數成長，與獲利表現同步挑戰新高。

營收 京元電 5G

延伸閱讀

星宇航空背後2大功臣助增資成功 張國煒外第二大股東曝光

京元電今年業績法人看好 估增15%新高可期

3月營收／兆勁創同期新高 年增42.9%

蘋概股走強 分析師看好蘋果供應鏈4月表現

相關新聞

鴻海傳發公司債 股價勁揚市值重返兆元

市場傳言鴻海將發行普通公司債，充實營運資金。鴻海今天盤中勁揚，最高來到74.8元，上漲5%，市值重返新台幣兆元之上，來到...

牧德股價連五漲 重登300元大關

AOI光學檢測設備廠牧德（3563）延續7日漲停氣勢，今（8）日盤中上揚逾5%，盤中最高來到306.5元，重登300元大...

瑞昱業績逆勢成長 3月營收54.3億月增6.32%

不畏新冠肺炎疫情影響，網通晶片廠瑞昱（2379）業績回神，遠距辦公催生訂單需求，3月營收54.3億元，月增6.32%、年...

聯詠Q1營收優於預期 早盤股價漲逾3%

聯詠（3034）受惠TV及OLED拉貨動能強勁，3月及第1季營收雙雙創下歷史新高，激勵股價勁揚，盤中一度來到190.5元...

MLCC晶片電阻價格續看漲 台廠三雄股價勁揚

新冠肺炎疫情讓MLCC和晶片電阻供應吃緊，市場預期第2季價格漲幅在3成左右，台廠國巨、華新科和禾伸堂盤中股價勁揚

欣興受惠5G需求 日系外資維持買進評等

日系外資看好PCB暨IC載板廠欣興將受惠於高效能運算、5G網路部署、5G裝置等需求， 有助抵銷智慧型手機市場波動的影響，...

瑞昱第1季營收優於預期 創歷年同期新高

網通晶片廠瑞昱第1季營收新台幣159.28億元，季減4.53%，優於市場預期的季減6%水準，並為歷年同期新高

茂矽早盤股價走揚 今年營運拚轉盈

茂矽（2342）股價先前最低回測至17.1元，技術線型上跌破所有均線及布林軌道下緣，短線跌深之後，背離擴大近期拉出一波反...

神達早盤帶量上攻 股價收復月線

神達（3706）今（8）日受惠台股大盤回溫，帶量上攻，盤中最高一度漲至28.25元，收復月線。

騰輝-KY醫療設備訂單旺 防疫加持股價勁揚

銅箔基板廠騰輝-KY受惠散熱基板及供應醫療設備等訂單成長，3月營收創歷史新高，並看好全球防疫，醫療設備電子系統的相關材料...

貿聯宣布 完成Speedy Industrial Supplies收購案

全球線束領導廠商貿聯控股（3665）宣布，今（8）日完成對新加坡商Speedy Industrial Supplies ...

市場需求暢旺 被動元件雙雄營收強彈

被動元件雙雄國巨、華新科受惠大陸廠區陸續復工、積層陶瓷電容（MLCC）需求強勁，3月營收表現出色。國巨月增率超過五成，並重返40億元大關之上、達40.35億元，為近14個月新高，首季營收站穩百億元關卡；華新科月增近28%、達24.45億元，為近十個月高峰。

熱門新聞

央行准了！元大S&P石油最快4月9日釋出新籌碼

街口布蘭特油正2 修約暫免下市危機

融券強制回補潮 來了

疫情趨緩 台指期夜盤攻上萬點

元大S&P石油 8日起可申購

台紙下市在即 大股東戴誠志家族轉移7.8萬張股票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。