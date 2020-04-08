京元電3月營收衝高 法人看好Q2營運續成長

晶圓測試廠京元電自結3月合併營收新台幣24.9億元，創歷史單月新高，主要是受到5G、人工智慧（AI）及CMOS影像感測器（CIS）等晶片測試需求續旺所帶動，在第1季的需求延續下，市場法人仍持續看好該公司第2季營運展望。

京元電3月自結合併營收達24.9億元，月增達11.99％、年增達35.36％，單月營收衝上歷史新高，在首季新冠肺炎影響全球之下，京元電3月業績表現相對突出，累計第1季合併營收為70.01億元，僅季減2.04％、年成長幅度達到33.1％，單季營收也是歷史同期新高表現、3月及第1季營收表現符合市場預期。

市場對今年半導體產業仍待觀察，不過，京元電受惠5G相關商機的帶動，今年獲利影響可望相對較小，除了因中國大陸對5G基地台建設展望不變，陸系客戶訂單需求可望持續維持成長趨勢。

此外，台系客戶對於5G晶片展望也仍正面，尤其是中長期的市場需求，相關業者仍普遍看好，對未來京元電營運表現也屬有利。

市場法人預期，京元電後市在中國5G相關訂單仍持續釋出，再加上台系客戶5G晶片測試訂單到位，可望帶動第2季營收持續較第1季成長、挑戰歷史新高表現，單季獲利可望同步提升，市場法人並看好該公司全年營收維持雙位數成長，與獲利表現同步挑戰新高。