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瑞昱業績逆勢成長 3月營收54.3億月增6.32%

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導
瑞昱半導體董事長葉南宏。圖／聯合報系資料照片
瑞昱半導體董事長葉南宏。圖／聯合報系資料照片

不畏新冠肺炎疫情影響，網通晶片廠瑞昱（2379）業績回神，遠距辦公催生訂單需求，3月營收54.3億元，月增6.32%、年增20.82%，業績逆勢成長，第1季合併營收159.28億元，亦優於市場預期。

第2季進入PC、TWS出貨旺季，歐美疫情嚴峻，宅經濟帶動筆電、TWS出貨量大增，法人預估單季營收有機會雙位數成長，挑戰歷史新高。

瑞昱第1季業績表現穩健，主要受惠於客戶TV單晶片積極拉貨，3月中國疫情趨緩，客戶端復工積極備料，歐美疫情進入高峰又帶動一波PC周邊及TWS需求增加，使得3月營收回溫，第1季合併營收159.28億元，季減4.5%、年增24.1%。

法人表示，瑞昱第2季營運可望維持穩健成長，而居家辦公衍生出筆電、顯示器及TWS需求，加上網通產品部分，因居家辦公需要用到較高的流量，故 WIFI相關需求也因應而出。

另外，TWS雖然先前有消費端的疑慮，但因居家辦公及居家教育需要耳機，故公司及教育機構等皆新增此需求，預估第2季PC及TWS產品雙位數成長，單季營收有機會挑戰新高。

瑞昱今年三大產品線營運動能穩健成長，中國雖受新冠肺炎疫情襲擊，但網通標案仍照計畫執行，預期案量可較去年成長，瑞昱將受惠網通標案挹注，尤其今年推出新Wi-Fi 6單晶片，隨著遠距辦公、視訊帶起換機需求，有機會帶動出貨量成長。

另外，Wi-Fi於物聯網應用，瑞昱已切入中國品牌客戶供應鏈，智慧家電、安防需求帶動今年可望出現雙位數成長。

瑞昱

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