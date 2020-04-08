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貿聯宣布 完成Speedy Industrial Supplies收購案

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

全球線束領導廠商貿聯控股（3665）宣布，今（8）日完成對新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd （以下稱Speedy Industrial）的100％股權收購案，營收獲利於2020年4月7日起正式認列，正式成為貿聯集團事業體一員。

Speedy Industrial在2019 會計年度營收約為新加坡幣3,140萬元，員工約250人；這筆收購案不但強化了雙方高度互補的客戶基礎，也為貿聯增添新加坡與馬來西亞兩處生產基地。

隨著Speedy Industrial優秀團隊的加入，貿聯欣見雙方在整合後為全球發展、客戶服務與技術融合相互合作，加速工業用領域的業務拓展。

貿聯透過此一收購案擴增半導體設備、醫療設備客戶，及延伸電子製造服務能力、穩固全球價值鏈的地位，實現全球在地生產，為股東開創更高的長期價值。

貿聯

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