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亞電3月營收1.63億元 月增134%

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

亞電（4939）今（7）日公告3月合併營收1.63億元，較去年成長7.23%與月134.04%，累計第1季合併營收為3.25億元，年減12.16%。

亞電表示，由於2月因疫情延遲開工，訂單遞延至3月，加上當地未順利開工之同業轉單以及短期急單湧現，使亞電3月合併營收受新冠肺炎疫情有限，仍能維持與去年同期相當之水準。

亞電表示，以目前接單情況來看，主要訂單為下游手機品牌廠為補足原料庫存水位，提前規劃所需，預期是為因應未來疫情緩解、行動裝置需求復甦時能縮短生產出貨時程，超前備料布局。

此外，因疫情推動遠距、異地辦公防疫作業，以及醫療院所擴大電子配備採購，帶動NB、平板銷量激增，連帶對軟板的需求大幅提升，使亞電出貨量增。

亞電 疫情 營收

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