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群光3月營收月增78% 同期新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

新冠肺炎疫情帶來宅經濟商機，全球企業盛行「Work from home」，帶來強勁的筆電需求，群光電子（2385）3月合併營收再創同期新高，達76億元，月成長大幅彈升77.6%，年增7.2%，累計今年第1季合併營收181億元，年減5.5%。

法人分析，由於此次疫情廣泛影響全球，國內外許多企業紛紛採行在家工作，讓企業保持運作不中斷，而國外許多學校亦採取遠距教學，因此筆電需求持續攀升，帶動群光鍵盤、影像模組、以及電源等需求大幅激增，群光於上述三項產品均為全球市占第一名，可望受惠。

群光目前廠區遍布中國以及泰國，中國廠區在2月雖受疫情影響，產出受限，但目前均已順利復工，且加緊趕工滿足客戶需求；泰國廠區目前以租賃為主，自去年第4季起持續擴大產能，生產智慧家庭影像產品，群光另於泰國自建廠房，將於今年第3季底完成，第4季接棒擴產。

群光去年每股稅後純益（EPS）8.45元，優於預期；今年將配發5.9元現金股利，股息配發率為70%，現金殖利率7.2%。

群光 疫情 泰國

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