航空物流業夯 中菲行3月營收逆勢年增14.9%

新冠肺炎疫情爆發後，航空貨運市場超夯的效應開始顯現，己經顯現在中菲行（5609）集團3月營收上面，3月營收達16.5億元，年增率達14.9%；其中，台灣區年增率達34.8%，香港及中國大陸年增率達23%、美洲年增率20.3%。

新冠肺炎讓許多國家對外關閉邊界，航空業者也跟著停飛，全球航空客運市場班機一夕消失，使得機腹載貨也跟著消失，過去大家較少把眼光放到貨運承攬業，在這種混亂的時間貨運承攬商更因為疫情開始爆紅，中菲行是亞太區知名的航空貨攬業者，3月營收逆勢增加14.9%，就突顯在這波疫情中，也改變過去大家習慣的運送模式。

中菲行3月自結集團營收達16.5億元，年增率14.9%，其中台灣地區、大中華地區及北美地區成長均超過20%、台灣地區成長34.8%較為顯著；累計1至3月營業額為41億4,200萬元，較去年同期成長1.0%。

航空物流貨攬業者中菲行，長期布局效益發酵，透過中菲行增值訊息系統Web3.0 雲端物流平台，整合內部及上下游供應鏈管理，對外提供數位化訊息流的整合，提升客種客制化的服務；善用行動技術、人工智慧、半自動化、大數據分析與物聯網來協助客戶運送，這次完成發揮效益。