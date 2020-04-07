南亞科、威剛3月營收 同步雙成長

記憶體產業持續回升，近日DRAM大廠南亞科（2408）及模組大廠威剛公布3月營收，二家具指標性廠商3月營收均呈現月增及年增的雙成長表現。

業者認為，記憶體應用更在新一波的科技發展中扮演重要的關鍵角色，加上近年全球記憶體大廠產能增幅有限，中長線供應鏈供不應求的走勢仍不易反轉。

記憶體模組大廠威剛科技3月營收再度走高，月增16.82%達28.58億元，創近20個月單月新高，年成長25.96%。不但月營收表現亮眼，季營收也同步交出季增及年增的成績。累計今年第1季營收達71.85億元，較去年同期成長12.13%，並較2019年第4季續增1%。

分析威剛3月營收續強主要原因，DRAM產品及固態硬碟（SSD）銷售於第1季呈現逐月上揚為主要動能。DRAM產品在價量齊揚的推升下，3月對公司營收貢獻收復50%大關，月占比達51.76%；SSD銷售穩步升溫，月營收貢獻仍達31%的水準。累計今年第1季，DRAM產品營收比重約45.5%，SSD約占31.2%，隨身碟及記憶卡等NAND Flash產品比重則維持在12.85%。

DRAM大廠南亞科3月營收53.56億元，月增17.37%，年增44.01%，寫近16個月高點；第1季營收144.19億元，季增9.9%，年增26.79%，營運符合先前預期，也逐步落底回溫。該公司也表示，近來受惠疫情帶動遠端辦公趨勢發展，刺激資料中心與 PC 需求大增。

威剛表示，近期各大企業及學校紛紛啟動異地備援、在家辦公、及遠距學習等因應措施，同時電商、電競及網路串流應用等需求也快速崛起，雲端運算、AI醫療篩檢診查、大數據監控、遠程辦公和教學、超高清視頻規模日益擴大，帶動新增的NB、平板、桌上型電腦與伺服器訂單大增。

此外，記憶體應用更在新一波的科技發展中扮演重要的關鍵角色，加上近年全球記憶體大廠產能增幅有限，短線的需求將因疫情影響，但中長線供應鏈供不應求的走勢仍不易反轉。