三月營收創高股 台股跌深反彈要角

台股近期受到全球新冠肺炎疫情趨緩帶動，指數出現跌深反彈，今（7）日行情在盤中一度再次站上萬點大關，其中，富邦投顧認為，3月營收表現亮麗族群與個股，將成為市場聚焦重心。

根據統計，目前已公布創下單月營收新高個股中，以半導體、CCL等族群表現較佳，其中，CCL族群主要是受惠於全球5G基建興建持續，帶動相關供應鏈出貨量增長；另外，通信網路、生技醫材等族群，三月營收亦有不俗表現；而3月營收創高指標股，可留意捷敏-KY、雍智科技、科嘉-KY、友通等。

截至目前為止，已有約160家公司率先公布3月營收，其中，突破疫情干擾，繳出月、年雙成長的公司新普、致伸、大立光、南亞科、台表科、南電、威剛、群電、聯茂、景碩、台光電、神基、穩懋、台燿、順達、信邦、明基材等約90家。