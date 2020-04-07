資料心中出貨暢旺 信驊、新唐等Q2營運樂開懷

受惠資料中心接單持續暢旺，傳統品牌廠為避免供應鏈因新冠肺炎疫情影響出現斷料而提前備貨，第2季伺服器出貨持續成長，台廠伺服器供應鏈IC設計及連接器線第2季迎接大單，包括：遠端伺服器控制晶片信驊（5274）、新唐、BIOS韌體晶片系微，及連接器線嘉澤、嘉基及凡甲等第2季營運淡季不淡，出貨持續成長，業績成長優於同業。

集邦科技旗下TrendForce記憶體儲存研究調查，第2季伺服器出貨持續成長，但因為第1季基期已高，因此預估第2季出貨量僅季增7%至9%，不若以往同期達雙位數的表現。

分析師劉家豪指出，第2季資料中心需求以北美四大雲端業者最為積極。雖然疫情持續擴大，對部分伺服器供應鏈出貨排程造成威脅，但美系業者多透過轉換出貨地等方式確保出貨正常，因此第2季仍可望較上季成長。

中國業者則大多已恢復工廠運作，除第1季新增的防疫需求外，第2季新基礎建設計畫也逐步展開，像是5G基礎建設與雲端基礎設施，也驅動華為、浪潮與新華三等相關供應商加大零組件拉貨力度，以因應今年下旬的生產計畫。

從需求端來看，阿里巴巴因新零售業務盒馬的需求大幅增長，以及618購物節需求，第2季提高備貨量；字節跳動則持續增加伺服器訂單，以滿足北美新建資料中心需求。TrendForce預估對於伺服器的整體需求年成長有望達一至兩成。

不過，隨著疫情在菲律賓、馬來西亞等伺服器非記憶體零組件的生產重鎮擴散開來，TrendForce示警疫情影響可能於第3季開始反應於伺服器出貨，下半年伺服器市場恐有斷鏈隱憂，若疫情在下半年得以控制，年增可達5%，反之疫情擴大，預估年成長將收斂至3%。