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外資、法人同步買超 世芯-KY股價站回季線關卡
世芯-KY（3661）股價3月下旬修正到148.5元，股價同時觸及年線時，技術面出現反彈走勢，近二周以來強勁的反彈走勢之下，今（7）日股價重新站回季線關卡之上，今日盤中股價高點來到221.5元，短線反彈幅度達到近五成之多，籌碼面上，近期包括外資及投信法人同步出現買超，後市走勢仍值得追蹤。
以中國市場為重心的世芯-KY，市場法人對該公司今年度展望樂觀，去年該公司營收成長，主要來自飛騰CPU訂單，佔去年第4季營收比重58%，預期2021以前仍樂觀主要來自國產化需求。
市場法人認為，該公司後市展望優於市場預期。今年世芯在中國、北美客戶帶動下，ASIC（特殊應用晶片）量產動能強，整體營運正向看待。
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