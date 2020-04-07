聯亞3月營收2億元年增112.27% 日系外資給予買進建議

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

光通訊模組廠聯亞 （3081）公告3月營收2億元，月增 10.94%、年增 112.27%，為近七個月新高，交出亮眼的成績；累計今年第1季營收達4.87億元，季減6.21%、年增9.26%。

聯亞已成功切入中國當地25G Epi Wafer供應鏈，加上整體折舊成本新增幅度降低，法人認為第2季起25G Epi wafer業務將會成為聯亞業績成長中的亮點，亦為獲利成長性最高的項目。

新冠肺炎疫情不但沒有衝擊中國三大電信業者原定之5G基礎建設腳步，反而在配合政策的前提下，有進一步加大投資金額以及加速建設的情況。

在官方近期將基礎建設列為衝刺經濟的重要手段後，2月以來中國電信與中國聯通均有進一步增加新年度資本支出預算的情況，且把全年建置25萬座5G基地台的目標提前至第3季底前完成。

外資法人認為，中國接下來可能會加快其5G基礎設施建設，因此對聯亞第2季度業務抱持著正向樂觀的態度。自病毒爆發以來，該股已修正約20％，認為股價對於疫情的衝擊已經過修正，應此給予買進的評等。

5G 聯亞 疫情

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