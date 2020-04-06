群電3月營收27.55億元 月增82%

群光電能（6412）公布3月合併營收27.55億元，月增82.2%，與去年同期相比則成長2.2%，為同期新高。第1季合併營收67.1億元，年減7.2%，優於預期。

群光電能總經理曾國華表示，雖然新冠肺炎影響2月及3月上旬生產動能，但在公司盡全力招工與備料下，3月中旬三大廠區已經完全復工。近期公司看到非常強勁的商用及教育筆電電源需求，第2季產能有望呈現滿載。

法人指出，全球抗疫，刺激遠距教學及辦公相關的軟硬體需求。群電深耕自動化有成，其產品品質、交貨速度及彈性等關鍵能力均優於業界，在這波筆電電源的急單中，該公司有機會成為最大的受惠者。

此外，隨著疫情延燒，雲端服務及宅經濟當道，群電的伺服器、智慧家庭以及筆電相關產品占公司營收近七成，可望受惠於雲端及宅經濟商機。法人預估，群光電能第2季營收將重回正成長，營收與獲利亦可望再創佳績。