聽新聞
test
0:00 / 0:00
群電3月營收27.55億元 月增82%
群光電能（6412）公布3月合併營收27.55億元，月增82.2%，與去年同期相比則成長2.2%，為同期新高。第1季合併營收67.1億元，年減7.2%，優於預期。
群光電能總經理曾國華表示，雖然新冠肺炎影響2月及3月上旬生產動能，但在公司盡全力招工與備料下，3月中旬三大廠區已經完全復工。近期公司看到非常強勁的商用及教育筆電電源需求，第2季產能有望呈現滿載。
法人指出，全球抗疫，刺激遠距教學及辦公相關的軟硬體需求。群電深耕自動化有成，其產品品質、交貨速度及彈性等關鍵能力均優於業界，在這波筆電電源的急單中，該公司有機會成為最大的受惠者。
此外，隨著疫情延燒，雲端服務及宅經濟當道，群電的伺服器、智慧家庭以及筆電相關產品占公司營收近七成，可望受惠於雲端及宅經濟商機。法人預估，群光電能第2季營收將重回正成長，營收與獲利亦可望再創佳績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言