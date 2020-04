創王傳簽訂專案佳音 今年營運有望助攻

創王光電(6724)自主研發的uNEED技術已走過技術驗證階段,正式啟動量產計畫。該公司表示,已經與台州灣循環經濟產業集聚區及台州市金融投資集團簽訂專案投資協定,從事自主研發技術的微顯示模組元件生產及銷售,項目總投資金額為人民幣10億元。

uNEED(Ultra high pixel density for Near Eye Display)是創王完全自主研發的超高像素密度RGB AMOLED近眼顯示技術,相比目前手機用AMOLED,在像素密度方面取得重大突破。目前微顯示模組多採用白光OLED技術,創王在RGB OLED方面的突破,可顯著降低功耗、提升顯示亮度、色彩飽和度和對比度等指標,是AR/VR智慧眼鏡及其他需要極高畫素的近眼顯示應用的理想選擇。

創王表示,該專案量產後,將不僅在消費電子領域應用,更將與醫療、教育、航太等特殊行業領域合作,在尖端領域取得突破。

創王營業收入包括共同研發費、委託設計費、量產後的權利金,該公司也表示,公司的特質是一家輕資產、重智材、專注核心技術研發的高科技公司,透過技術服務、專利授權、共同開發、合資等靈活的方式與夥伴形成合作關係,實現營收與技術的商業化。

創王表示,該公司的核心技術UHPD(Ultra High Pixel Density)不僅可應用在顯示領域,在IoT 感測領域更具有廣闊的應用前景。基於UHPD開發的感測技術可實現大面積感測,提升安全性及性價比,該項目也即將邁入量產階段,未來進入量產之後,也將進一步帶動公司營運成長。