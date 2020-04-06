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買盤加持 十銓股價走高
記憶體模組廠十銓（4967）股價3月經過一波急跌的修正之後，股價波段最低來到23.25元，技術面上當時股跌破所有長短期均線，由於短線跌幅已深，因此技術面上拉出一波反彈，近日股價反彈至5日、10日、月均線及年線之上，今（6）日盤中最高來到34.7元，後市技術面有機會逐漸轉為多方掌控。
十銓表示，今年第一季的市場發展，DRAM與NAND Flash在雲端、伺服器等應用的拉抬下，價格較去年反轉向上。十銓科技將策略重心從搶攻市占率轉向提高獲利能力，運用自身的經驗與發行可轉債提前布局IC及原物料等採購，以支持公司品牌與通路發展的需要，從一、二月獲利能力優於過往，可以看出十銓調整策略後的營運表現。
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