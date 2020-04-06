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大立光首季EPS 上看45元
大立光將在本周四（9日）的線上法說會中公告首季財報，法人看好，受惠於客戶提前拉貨、新台幣貶值、新產能挹注等三大助力，大立光首季獲利看旺，單季每股純益將超過去年同期的37.68元，至少從40元起跳，上看45元，為歷年同期最佳。
大立光第1季表現無畏新冠肺炎疫情，單季營收132億元，優於外資圈預期的120億至125億元。法人分析，大立光生產基地在台灣，受疫情影響小，高階鏡頭動能穩定，也是提振營收動力。
摩根士丹利、摩根大通及花旗等外資預期，大立光本周四法說會將公布首季獲利，受惠營收強升，營益率、毛利率和每股純益也有機會不錯，預估單季營益率為54%至59.5%，毛利率66%至68.5%，每股純益42元至45元；外資圈對營益率和毛利率預測都是2017年首季來最高，每股純益則是同期最佳。
法人分析，今年首季雖然有新冠肺炎攪局，但手機品牌客戶為避免缺貨而提前備貨，帶動大立光今年首季業績較去年同期大增35%，而新台幣首季貶值近0.5%，有助大立光匯兌收益，而新產能加入後，出貨量有望進一步拉升，也助攻營運走揚。
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