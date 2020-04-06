大立光配息 外資喊逾80元

大立光第1季營收亮眼，摩根大通等外資看好，大立光將公布的去年股利、手機市場與營運展望也機會鼓舞市場信心，其中，去年度盈餘每股可望配發超過80元現金股利，挑戰新高；第2季營收受惠高階鏡頭滲透率續揚，預估達150億至160億元，季增逾一成，寫歷年同期新猷。

大立光去年稅後純益282.62億元，每股純益210.69元，雙創歷史新高，穩坐台股每股獲利王寶座。大立光已公布的年度股利最高是在2017年盈餘分配，當時每股配發現金股利72.5元。

過去幾年，大立光盈餘分配率都在35.2%至37.5％左右，以此區間估算，去年度現金股利有望挑戰80元。摩根士丹利、摩根大通及花旗等外資則樂觀預估，大立光去年度盈餘分配每股現金股利有望達78至84元，並且對大立光股利逐年增加的看法不變。

第2季展望方面，大立光雖預期4月營收下滑，但外資調查，手機品牌擴大採用中高階、多鏡頭和全螢幕趨勢穩定，對深度感測的鏡頭需求也增加，預估本季大立光營收可達150億至158億元，較第1季成長一至兩成。

摩根士丹利發布大中華手機股指南，看好鏡頭大廠股價已充分反映悲觀預期，對大立光重申「加碼」，與舜宇光學列為大中華最值得優先布局的兩大龍頭廠。

摩根士丹利指出，大立光這波股價跌幅近三成，反映市場認為今年手機將衰退，但忽略手機鏡頭逆勢成長的趨勢。

在該券商模擬的最悲觀情境，手機出貨比去年大減一成，然蘋果和非蘋機種鏡頭用量因三鏡頭加速滲透，反而分別維持高個位數及低個位數成長；從基本情境看，出貨力道更強勁，無礙大立光領先多數手機廠的增長態勢。

花旗認為，大立光營運面臨兩逆風，包括整體手機出貨下滑及華為海外銷售銳減，不過在市場大幅下修大立光財測，及評價回落低檔下，利空已差不多反映，反觀今、明年大立光仍可繳出優於手機市場的成長性；一旦市況好轉，股價將率先表態。