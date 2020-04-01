藍天去年EPS 1.75元 每股配息0.4元

藍天（2362）去年每股盈餘（EPS）繳出1.75 元成績，不如2018年度2.32元；藍天董事會同時通過2019股利政策，通過資本公積配發每股現金 0.4 元，配息率為歷年新低。

藍天公告2019年全年財報，合併營收219 億元、年增11%。營業毛利50.5億元，毛利率 23%。營業利益8.84 億元，營益率4%。本期淨利10.74 億元，EPS為1.75 元。

藍天筆電2019 年全年出貨量140 萬台、年增 9%。營業額154 億元、年增 6%。受惠銷售產品組合優化、電競機種及新產品比重增加，加上材料成本及費用控制得宜，筆電事業 2019 下半年交出營業利益率4.5%成績單，超車上半年績效。全年出貨量140 萬台、創近四年新高、營收創近五年新高。

藍天董事會通過資本公積配發每股現金0.4元，配息率為歷年新低。

藍天解釋，主因近年來受人民幣匯率貶值因素，從2016年至今國外營運機構財務報表換算之兌換差額因人民幣兌台幣貶值數達7.2%，已提列特別盈餘公積補足此部位差額高達37億元。

假設人民幣後續回升，未來此提列的準備部位仍可陸續回轉回饋給股東。

展望2020年，藍天搭配 INTEL、Nvidia 、AMD 推出全新系列產品與新平台產 品的強勁帶動下，今年推出一系列 14 吋、15.6 吋、16.1 吋、17.3 吋的窄邊框機種及創作者、新美學、高效能、長續航力機種，預估 2020年出貨量目標160 萬台。

藍天表示，今年首季雖受新冠肺炎疫情影響工廠生產及出貨，但因客戶訂單需求增加，來自於防疫隔離需求帶動宅經濟、居家辦公及線上教學需求增加，推升NB需求逆勢成長，目前工廠復工已達百分百，四月份的訂單也已超過目前產能，工廠全力趕工中，將儘速出貨以滿足客戶訂單需求。