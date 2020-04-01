南電2月每股賺0.17元 淨利1.08億元

大盤8523低點反彈近1500點到9955，就幅度上來講，再漲200~300點，就到達這波下跌幅度的一半，這裡也是大盤月線的位置，因此我估計大盤在10000~10250之間的這個位置，壓力會比較大。

2020-04-01 10:27