南電2月每股賺0.17元 淨利1.08億元
IC載板廠商南電（8046）今（1）日應主管機關要求公佈自結數字，自結今年2月單月淨利約1.08億元，較去年同期轉盈，單月每股稅後純益（EPS）約0.17元，較去年同期增加0.37元。
南電去年已如預期轉盈，依據南電今年3月25日受邀電話會議簡報顯示，去年下半年來自高層數大尺寸網通載板、SiP載板及中介板等高值化產品銷售增加，以及高層數大尺寸網通載板需求持續旺盛帶動獲利表現。
南電先前電話會議也提到營運目標，「公司持續追求營業利益」，2020年上半年獲利目標年成長，上半年電子產品銷售受傳統淡季影響，但公司持續提升技術能力與生產效率外，亦推動產能去瓶頸與製程優化等專案，並因高層數大尺寸網通載板需求續旺，故預期2020年上半年獲利表現可望比2019年同期成長。
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