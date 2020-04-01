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營收比重近四成 宏和墨西哥廠4月停工一個月

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
宏和發言人張滄祐。 記者曾仁凱／攝影
宏和發言人張滄祐。 記者曾仁凱／攝影

新冠肺炎疫情危機升高，墨西哥衛生局周二公告立即停止非必要活動，紡織廠宏和（1446）今（1）日下午召開重訊記者會，宣布配合當地政府政策，墨西哥廠從3月30日至4月30日將停工一個月。依照公司統計，占公司營收比重將近四成的墨西哥廠產能將受到衝擊。

由於新冠疫情危機升高，墨西哥政府周二已經宣布進入衛生緊急狀態，包括加強相關措施以遏阻武漢肺炎疫情蔓延，墨西哥衛生官員說，非必要活動禁令將延長到4月30日，民眾聚會人數限制減到只容許50人。

宏和發言人張滄祐表示，因為事出突然，宏和因為時差關係，今日一早接到通知後隨即著手對於外說明。接下來應該會和客戶協調延後交期，以及產能調度等應變措施。

宏和目前三大事業部包括平織布、成衣和營建。公司早在1998年就前進墨西哥設廠，主要負責成衣代工，客戶包括知名戶外用品大廠Patagonia等；台南永康廠則負責公司起家的長纖織布，由於兩者產品完全不同，產能並無法立即互補支援。

宏和去年營收5.5億元，年增23%；稅後小賺29萬元，比起前年稅後淨損2,859萬元「轉虧為盈」，公司日前董事會決定以盈餘公積派發每股現金股息0.3元。

墨西哥 疫情

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