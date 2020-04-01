嘉澤喜獲追加訂單 法人估Q2重回成長軌道

疫情在歐美地區快速攀升，在家辦公或上課帶動筆電需求大增，連接器廠嘉澤（3533）位於蘇州及廣州生產基地於3月快速復工，近期陸續接獲客戶筆電追加訂單，4月全數復工後，中國大陸廠區產能接近滿載，法人預期第2季營運重返成長軌道，預估單季營收將出現雙位數成長。

嘉澤去年第4季交出令人驚艷財報數字，其中毛利率一舉超越40%，創下單季新高，優於市場預期表現，然而第1季遭逢新冠肺炎疫情攪局，在中國各城市實施封鎖，2月復工率不到30%，使得嘉澤2月營收創下近一年來單月新低，隨著中國大陸逐漸度過疫情高峰解除封鎖，嘉澤3月復工率快速回升到80%。

由於歐美地區疫情升高，許多大型企業要求員工在家上班，學校關閉、學生在家線上學習，帶動一波筆電、平板需求大增，嘉澤近期接獲客戶追加訂單，大陸廠區適時於4月全面復工，接單能見度明朗，第2季產能滿載，法人預期營運將重回成長軌道，單季營收重回雙位數成長。

此外，疫情也帶動伺服器需求攀升，英特爾與超微伺服器處理器出貨量攀升，帶旺嘉澤在插槽及連接器扣件出貨量大成長，尤其超微市占率快速成長，新伺服器處理器EPYC已切入微軟、亞馬遜等高效能運算供應鏈，法人預期嘉澤去年營收貢獻低於2%，今年可望大幅增加到4%至5%，而英特爾在今年下半年力推Whitely平台，嘉澤將是最大受惠者。