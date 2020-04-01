快訊

直播／社交距離指引下午公布！ 陳時中籲連假保持社交安全距離

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉澤喜獲追加訂單 法人估Q2重回成長軌道

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

疫情在歐美地區快速攀升，在家辦公或上課帶動筆電需求大增，連接器廠嘉澤（3533）位於蘇州及廣州生產基地於3月快速復工，近期陸續接獲客戶筆電追加訂單，4月全數復工後，中國大陸廠區產能接近滿載，法人預期第2季營運重返成長軌道，預估單季營收將出現雙位數成長。

嘉澤去年第4季交出令人驚艷財報數字，其中毛利率一舉超越40%，創下單季新高，優於市場預期表現，然而第1季遭逢新冠肺炎疫情攪局，在中國各城市實施封鎖，2月復工率不到30%，使得嘉澤2月營收創下近一年來單月新低，隨著中國大陸逐漸度過疫情高峰解除封鎖，嘉澤3月復工率快速回升到80%。

由於歐美地區疫情升高，許多大型企業要求員工在家上班，學校關閉、學生在家線上學習，帶動一波筆電、平板需求大增，嘉澤近期接獲客戶追加訂單，大陸廠區適時於4月全面復工，接單能見度明朗，第2季產能滿載，法人預期營運將重回成長軌道，單季營收重回雙位數成長。

此外，疫情也帶動伺服器需求攀升，英特爾與超微伺服器處理器出貨量攀升，帶旺嘉澤在插槽及連接器扣件出貨量大成長，尤其超微市占率快速成長，新伺服器處理器EPYC已切入微軟、亞馬遜等高效能運算供應鏈，法人預期嘉澤去年營收貢獻低於2%，今年可望大幅增加到4%至5%，而英特爾在今年下半年力推Whitely平台，嘉澤將是最大受惠者。

嘉澤

延伸閱讀

華擎五大產品 拚全成長

嘉澤去年EPS 20.11元 創歷史新高

微星：大客戶加持 展望樂觀

創作者筆電賣到缺貨 微星看好今年營收與獲利成長

相關新聞

嘉澤喜獲追加訂單 法人估Q2重回成長軌道

疫情在歐美地區快速攀升，在家辦公或上課帶動筆電需求大增，連接器廠嘉澤（3533）位於蘇州及廣州生產基地於3月快速復工，近...

疫情影響4G晶片需求 外資下修聯發科目標價

美系外資指出，疫情導致多國封城，新興市場4G行動晶片及成熟應用需求下滑，IC設計廠聯發科恐受累，目標價降到420元，但看...

大股東寶佳提案現金減資 東元：目前不宜

東元大股東寶佳資產提案辦理現金減資，東元表示，目前不宜辦理現金減資，並決定辦理2億股額度內私募普通股或特別股，充實營運資...

遭外資降評 台郡股價腿軟、欣興相對抗跌

PCB族群欣興、台郡雙雙遭外資降評，欣興近兩日股價相對抗跌，台郡今天則續跌，而台郡並未執行第一階段庫藏股，市場靜待第二階...

鈺太受惠程度大 成在家辦公防疫受惠股

鈺太科技(6679)為MEMS麥克風封裝大廠。有別於現有MEMS麥克風聲孔位置在上聲孔(Top-Port)及下聲孔(Bottom-Port)兩種。

聯合再生去年虧損 今年接獲大型案場模組訂單目前滿載

國內太陽能大廠聯合再生能源（3576）去年因認列資產減損，全年稅後虧損金額增加至57.69億元，不過，該公司表示，提列資...

茂林-KY體恤員工 3月薪資加發3,600元防疫津貼

導光板大廠茂林-KY (4935) 為體恤員工配合公司防疫政策，於3月薪資中為每位同仁加發3,600元防疫津貼。

弘憶去年EPS八年新高 今年業績續看好

半導體通路商弘憶國際（3312）去年全年每股稅後純益（EPS）為1.31元，寫下近八年新高，同時，總經理劉彥輝表示，目前...

半導體恐面臨庫存修正 外資調降台積電目標價

美系外資報告指出，疫情恐導致手機供應鏈面臨砍單，半導體產業預計下半年開始修正庫存，將晶圓代工廠台積電今年營收成長率從17...

在家上班導致NB大缺貨 世芯中國伺服器需求增

大盤8523低點反彈近1500點到9955，就幅度上來講，再漲200~300點，就到達這波下跌幅度的一半，這裡也是大盤月線的位置，因此我估計大盤在10000~10250之間的這個位置，壓力會比較大。

聯電股價走揚 法人估Q1營收可望持平

晶圓代工廠聯電（2303）股價先前寫下13.1元的波段低點之後，近期股價呈現緩步回升，近日股價在5日及10日均線上下震盪...

獲利五年新高 毅嘉股價低檔反彈

毅嘉（2402）公布2019年稅後每股獲利（EPS） 0.74 元，創五年新高，並釋出對今年展望樂觀的看法，公司認為隨著...

熱門新聞

不只元大原油正2！富邦台灣中小因應波動調降清算門檻

高股息13強 漲贏大盤

1股能就領2,200元餐券 王品老董背後的算盤

2019年報／十檔獲利大躍進 法人搶買

最悲情第1季！連跌3個月 台股寫下五大慘烈紀錄

台股Q1 慘過SARS、金融海嘯 寫史上五大慘烈紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。