台IPC廠史上首次！振樺電、聯想集團將成立合資公司

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

為加速實現服務業IoT願景，振樺電子（8114）今（31）日宣布，與全球PC巨擘聯想集團（HKSE:992）將共同成立合資公司，以POS與自助服務設備Self-Service Kiosk為核心，主攻全球500強零售及服務場景之線上線下整合應用方案。

合資公司將以聯想65%、振樺35%股份共同成立，預計於2020年第2季正式營運。

振樺集團積極推展零售餐飲領域賦能，以累積逾30年的產品能量及厚實的垂直場域經驗，搭配遠端監控管理，打造服務業物聯網平台（Serviced IoT Platform），提供區域型龍頭運營商（Regional King）所需的軟硬整合與維運解決方案。

聯想集團為全球科技領域巨頭，近年積極推展智能轉型，於世界前500強企業累積深厚的客戶網絡，並具備完整的全球業務與終端服務能力。

服務業物聯網為重要發展趨勢，聯想與振樺將透過策略合作，以振樺End-to-End整合解決方案及完整的區域佈局，結合聯想全球一線藍籌客戶基礎、服務實力及創新智能化技術，共同服務全球前500強企業之服務物聯網需求。

聯想集團 物聯網

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