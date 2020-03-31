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十銓董事會通過配息1元 看好今年遠距相關設備需求

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）去年全年稅後純益773萬元，全年每股稅後純益（EPS）0.11元，董事會決議2019年盈餘分配案擬配發現金股利0.11元，加上資本公積發放現金0.89元，2019年度每股配息1元。此外，該公司看好在新冠肺炎衝擊下，未來在遠距通訊相關的市場需求可望持續增溫。

十銓表示，觀察今年第一季的市場發展，DRAM與NAND Flash在雲端、伺服器等應用的拉抬下，價格較去年反轉向上。十銓科技將策略重心從搶攻市占率轉向提高獲利能力，運用自身的經驗與發行可轉債提前布局IC及原物料等採購，以支持公司品牌與通路發展的需要，從1、2月獲利能力優於過往，可以看出十銓調整策略後的營運表現。

此外，十銓也指出，面對新冠肺炎疫情的影響，短期可望受惠於在家工作、遠距辦公需求大幅提昇，伺服器、筆電、視訊會議等設備的急單可望支撐市場需求。中長期仍看好5G為核心的產業發展，AIoT、資料中心、AI、邊緣運算的需求終將進入人類的生活。

根據研究機構觀察報導，記憶體產業第2季可望維持成長，惟仍須持續關注疫情對消費信心所造成的影響；十銓在去年積極擴充品牌市場的條件下，更進一步強化5G時代工控與SI業務的發展，在疫情危機中抓緊成長的機會。

十銓2019年相較2018年台灣市場營收成長41.89%，美洲成長13.47%；整體營運在品牌、電競、工控三大事業群分頭併進下，品牌DRAM佔比達26%、Flash產品達18%，代工及客製化工控／SI佔25%，電競、行動週邊等策略性產品佔31%，相較去年整年度Flash及策略性產品佔比明顯提升，分別一成及逾七成，十銓產品結構均衡發展，不僅成功降低營運風險，獲利亦穩定成長。

十銓 疫情

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