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日月光投控將辦理現增、CB籌資 擬配息2元

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

封測大廠日月光投控（3711）董事會通過擬辦理現增，發行總金額不超過新台幣 30 億元，及發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣100億元，同時，董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配息2元。

日月光投控去年全年稅後純益168.5億元，年減33%，全年每股稅後純益（EPS）為3.96 元，該公司董事會通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利2元，配息率為50.5%，以近日股價約在60元上下計算，現金殖利率約在3.33%。

日月光投控董事會也決議，擬現增發行普通股，發行股數不超過3億股，發行總金額不超過新台幣30億元，其中，發行股份10%到15%，由員工按實際發行價格優先認購。

此外，日月光投控董事會也決議擬發行今年度第一期無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣100億元，發行期間不超過7年期，發行利率採固定利率，以不超過年息1% 為原則，從發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次，用以償還公司債務。

日月光投控指出，現增發行普通股擬用於公司或子公司償還銀行借款、充實營運資金、轉投資、擴建廠房、購置設備等一項或多項用途。

對於日月光的後市營運表現，市場法人也指出，受惠半導體邏輯晶片需求復甦，及基地台特殊應用晶片 (ASIC) 及手機晶片等 5G 產品需求成長，日月光後市在 5G產品普及下，未來營運表現仍相對樂觀，且日月光大客戶華為、聯發科與高通等，都積極投入 5G 發展，基於強大的客戶基礎，以及晶片複雜度提升，測試時間將拉長，有助未來二年日月光封測業務表現。另外，外資法人也看好，日月光未來開始與矽品整合，中長期效益將逐漸顯現。

日月光 新台幣 公司債

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