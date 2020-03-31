宏達電GDC研討會 移師線上

宏達電（2498）今（31）日公布，原定於今年遊戲開發者大會（GDC）舉辦的研討會，因疫情關係移師線上，從舊金山時間3月31日至5月13日每個星期二上午10時，舉行7場網路研討會，並將於會後進行線上問答。研討會的主題包括透過VIVEPORT數據解析如何成功行銷VR內容，探討VIVE手部追踪SDK的應用，還有如何透過VIVE Sync進行遠端會議工作等熱門議題。

宏達電表示，自2016年開始即參與GDC，除發表虛擬實境最新軟硬體、內容及平台發展外，並透過活動與發者社群建立聯繫，共享對技術的見解及了解這個產業的未來。

2019年遊戲開發者大會調查報告，宏達電 VIVE為開發者最感興趣的VR與AR平台。為配合主辦單位將遊戲開發者大會2020改至今年8月，宏達電也將原本所規劃的內容移師線上，持續與全球VR與AR的開發者分享最新的技術、趨勢與經驗。