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廣達獲利 攀三年新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

廣達（2382）昨（30）日公布2019年稅後純益達159.43億元，年增5.5%，是2016年以來新高，每股純益4.14元，優於2018年的3.92元。廣達擬配發現金股利3.7元，盈餘配發率89%。展望今年，廣達表示，雲端伺服器持續以兩位數成長，但受新冠肺炎疫情影響，保守看待今年筆電的需求。

廣達去年第4季稅後純益45.14億元，季增4.1%，年增9.0%，每股純益1.17元，優於去年第3季的1.13元，以及2018年同期的1.07元。

廣達表示，去年第4季雖然有10億元業外匯損，但因雲（如伺服器）與端（如穿戴裝置與物聯網產品）兩大產品出貨表現不錯，加上營收達到一定規模，而且客戶與產品組合與競爭對手不太一樣，使去年第4季獲利表現不俗。

展望第2季，廣達表示，目前中國大陸工廠已完全復工，但是復工不代表復產，除物流受到限制，還有上游零組件供應問題需要解決，第2季業績表現會比第1季好。

除供應鏈問題外，廣達說，景氣還有太多未知數，尤其是受到疫情衝擊，總體經濟表現不佳，消費需求會受影響，企業也開始裁員，能見度不明朗，廣達以消費性筆電為出貨主力，目前展望比較保守。

廣達說，在家上班對於筆電會有短期需求，但是整體經濟環境不佳，因此會謹慎看待，能見度還要進一步觀察。

在雲端伺服器方面，廣達說，大企業要求員工在家工作，對公有雲的雲端伺服器需求會增加，這方面景氣較明朗，預期今年雲端伺服器部門營收會以兩位數成長。

資本支出方面，廣達說，今年約70億至80億元，與去年約70億元差不多，除用在新產品開發，還有泰國與台灣的擴產。

廣達台灣廠自2018年投入，主要以銷往美國的伺服器為主，目前相當順利。泰國廠將以生產物聯網（如智慧音箱）產品為主，目前已在生產，主要是物聯網產品單價較低，而且是勞力密集產品，需要移到東南亞生產。

廣達

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