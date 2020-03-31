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仁寶擴產…瞄準越南、巴西

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

仁寶（2324）總經理翁宗斌昨（30）日表示，今年資本支出維持50億至70億元，主要是擴充非中國大陸生產、新產品開發及提升生產效率，隨著客戶要求增加非大陸產能比重，將有利降低紅色供應鏈的威脅。

他表示，仁寶每年資本支出約50億至70億元，今年海外擴產都照計畫進行，主要是越南、台灣與巴西，以越南與台灣較積極；東南亞的印尼，泰國與菲律賓也在研究。

面對紅色供應鏈威脅，他說，競爭一直都在，仁寶努力提升競爭力，另外，隨著工廠產能往大陸以外地區移動，這對台灣代工廠是有好處。

按照仁寶的規劃，越南一廠將在今年第2季滿載，較一廠產能大一倍的二廠將在今年底開出產能，以應付客戶對產能移轉的要求。主要是非PC產品，包括穿戴裝置、智慧手機與智慧音箱等，因為有關稅因素，因此持續把產能移往大陸地區以外。

仁寶在台灣原來是在平鎮廠生產，現在又租用東元觀音廠。仁寶指出，越南廠今年出貨量會增加，有被課徵關稅的產品會在越南生產。有些新產品雖然沒被課關稅，但客戶希望一起管理比較方便，也會往越南移動，今年台灣及越南的生產金額都會比往年高。

越南 仁寶

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