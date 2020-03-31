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仁寶 下季出貨將暴增
仁寶（2324）總經理翁宗斌昨（30）日表示，第1季個人電腦（PC）與非PC整體出貨量將季減逾三成，主要是受到新冠肺炎疫情影響，但第2季將大幅增長，主因商用筆電需求增加，上半年希望PC能維持去年出貨水準，今年全年PC出貨量希望維持去年水準，毛利則逐季往上。
仁寶去年筆電出貨量4,241萬台，非PC出貨量約4,300萬台。仁寶昨天舉行線上法說會，仁寶去年全牛營收9,804.42億元，年增1%，營業淨利105.86億元，年增14%，稅後純益69.56億元，年減22%，每股純益1.6元。董事會通過擬配發現金股利1.2元，配發率75%。
仁寶去年第4季營業淨利30.86億元，季增28%，年增15%，稅後純益20.14億元，季增12%，年增19%，每股純益0.47元。
翁宗斌說，3月中大陸廠房復工率已達100%，第2季需求有九成以上，都是來自在家工作的訂單。由於美國大公司多要求員工在家工作，美國員工在家使用的桌機效能不夠，在多數公司要求下，爆發出商用筆電的需求。目前通路上筆電沒有庫存，但這一波需求應該不只是補庫存的需求。
在其他產品方面，他說，伺服器今年會倍數成長，因為基期低，車用電子今年出貨量會成長五成以上，5G模組與終端產品下半年將大量出貨。
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