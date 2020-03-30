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仁寶去年每股盈餘1.6元 擬配發現金股利1.2元

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

仁寶電腦今天公布2019年營運成果，合併營收達 9,804.42 億元，年增 1%，在持續改善產品組合及提升效率的努力下，合併營業淨利為 105.86 億元，年增 14%。扣除業外及所得稅費用後，稅後純益為 69.56 億元，每股 盈餘 1.60 元。該公司董事會亦通過年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利 1.20 元，相當 於 75%配發率。

仁寶2019年第四季合併營收為 2,675.23 億元，季增 7%，成長動能主要來自於智慧裝置產品。 受惠於效率改善及營運規模提升，合併營業淨利為 30.86 億元，較前一季成長 28%，亦較去年 同期成長 15%。扣除業外及所得稅費用後，稅後純益為 20.14 億元，單季每股盈餘 0.47 元。

所得稅 營收

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