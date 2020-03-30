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電競及工控產品帶動 十銓今年營運看好

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組十銓（4967）近二年來調整營運策略，不僅逐漸受到市場關注，也反應在業績表現上，該公司公布今年前二個獲利，其中，前二個月每股稅後純益已達2.54元，也是帶動今年來股價相對強勢的主要原因，市場法人也看好該公司未來持續推升電競及工控產品比重的後續效應。

十銓近幾年在提升電競產品出貨比重，及積極擴展工控相關產品之後，營收表現雖然沒出現大幅成長，不過，平均毛利率相對過去已有明顯拉升，今年以來，雖然全球新冠肺炎衝擊電子產品相關市場，不過，該公司受惠宅經濟的需求增加，再加上主力產品電競及標準記憶體出貨也持續提升，因此，該公司今年前二個營運表現。

十銓公布今年2月單月稅後純益達到6800萬元，月增幅度高達94%，單月每股稅後純益也高達.102元，單月獲利幾乎較上個月呈現倍數成長。

對於今年以來的營運表現，十銓指出，今年第一季DRAM及NAND Flash的現貨價及合約價雙雙起漲，雖然市場需求受到新冠肺炎疫情影響，但市場普遍看好，下游的採購只是遞延，而非需求消失，預期待中國廠商復工程度持續提升之後，未來可望啟動DRAM回補備貨潮。

此外，在下游的需求方面，十銓仍看好未來全球市場在5G相關、伺服器、雲端資料中心需求，及筆電記憶體容量提升，都是推升需求的利多因素，將積極爭取伺服器及資料中心訂單客戶。

在電競產品上，由於該公司近年在電競自有品牌的出貨也逐步提升，市場法人也看好該公司未來也將持受惠電競市場需求成長帶動業績表現。

電競 十銓 記憶體模組

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