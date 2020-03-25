企業實施庫藏股／禾聯碩3,000張

英業達（2356）總經理巫永財昨（24）日表示，在中國大陸廠房的復工率在3月底應該可以達到95%以上，目前掌握滿手訂單，被客人追著跑，第2季業績將大成長，目前仍維持年初的出貨量預估，對下半年能見度不高，他擔心歐美市場需求會下滑，還要再觀察一下未來歐洲與美國的市場需求狀況。

2020-03-24 23:58