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企業實施庫藏股／禾聯碩3,000張

經濟日報 / 記者張義宮/台北報導

禾聯碩(5283)昨(24)日表示，董事會決議申請第一次買回庫藏股，預計買回3,000張，買回區間價格75至115元。買回日期自3月24日至 5月23日止，預定買回股份占公司已發行股份總數3.95%。

禾聯碩董事會日前通過去年合併財報，去年每股純益10.73元，連續四年賺逾一個股本，配發現金股利8元。去年起禾聯碩採半年度配息方式，上、下半年度各配發現金股利4元，合計去年配發現金股利8元。

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