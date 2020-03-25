聽新聞
test
0:00 / 0:00
企業實施庫藏股／禾聯碩3,000張
禾聯碩(5283)昨(24)日表示，董事會決議申請第一次買回庫藏股，預計買回3,000張，買回區間價格75至115元。買回日期自3月24日至 5月23日止，預定買回股份占公司已發行股份總數3.95%。
禾聯碩董事會日前通過去年合併財報，去年每股純益10.73元，連續四年賺逾一個股本，配發現金股利8元。去年起禾聯碩採半年度配息方式，上、下半年度各配發現金股利4元，合計去年配發現金股利8元。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言