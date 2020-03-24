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同欣電今年營運仍樂觀 今年營收有望續成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

封測廠同欣電（6271）總經理呂紹萍表示，今年雖有新冠肺炎干擾市場，但該公司首季仍受惠三大產品線出貨均優於去年同期，首季業績不看淡，同時，以全年來看，由於需求面仍呈現穩定，全年營收可望持續成長。

以新冠肺炎疫情的影響來看，同欣電表示，由於該公司主要生產基地在台灣，因此，僅對菲律賓廠造成衝擊，主力生產並不受影響，因此，目前生產營運仍都順利，也沒缺料問題，估計本季營收約較上季小幅減少約個位數減幅，但仍優於歷年同期，同時，首季除陶瓷基板外，其餘影像感測、混合積體電路與高頻無線通訊模組三大產品線，皆有年增表現，目前看來，第2季也同樣樂觀。

以主要產品線來看，今年後市展望方面，呂紹萍認為，四大產品線訂單與去年年底前變化不大，客戶均照原計畫進行，接單上並沒有因新冠肺炎有明顯變化，且目前零組件與原料供給也足夠，預計在影像感測、高頻無線通訊模組兩大產品線帶動下，今年仍是成長的一年。

在產能布局及接單上，CMOS影像感測器方面，客戶需求未受疫情影響，訂單能見度高，RW（晶圓重組）的產能原先預計年底擴增至16萬片，目前規劃提前至年中完成，不排除年底前持續擴產。

該公司表示，RW月產能目前約8萬片、但產能已開至滿載，原先規劃今年第4季時，月產能預計擴到16萬片，但因去年旺季以來，客戶需求強勁，因此，公司已加速擴產腳步，目標年中完成擴產，若未來需求仍維持目前水準，公司將持續擴產。

雖然全球多數研調機構均認為，今年全球智慧手機的出貨量，將與去年持平或小幅衰退，但因多鏡頭手機比例增加，加上畫素提升，晶圓消耗量增長，同欣電認為此市場趨勢將推升RW業績大幅成長，估今年影像感測器將躍居同欣電第一大產品線。

同欣電 肺炎

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