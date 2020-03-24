連接器線一掃陰霾 信邦、嘉澤帶領反彈

連接器線一掃先前連續重挫陰霾，由高價股信邦（3023）、嘉澤（3533）發動，包括：宣德（5457）、嘉基（6715）、優群（3217）等類股全面反彈，法人指出，隨著中國疫情逐漸獲得控制，供應鏈逐漸恢復正常，加上宅經濟及醫療照護需求帶動，連接器線產業拉貨動能可望在第二季啟動，營運業績值得期待。

連接器線績優生信邦及嘉澤今日率先反彈，信邦股價亮燈漲停，重回百元大關至108元，嘉澤亦一度亮燈至258.5元漲停價。信邦復工率逐漸拉高，前2月營收表現優於市場預期，由於信邦去年底已備足訂單物料，使得營收表現未受到新冠肺炎疫情直接衝擊，法人預估3月營收可維持年增成長，第二季重回成長軌道。

尤其該公司近年來切入醫療照護領域，疫情可望帶動相關商機浮現，法人預期老人長照商機帶動防摔氣囊腰帶、外骨骼機器人等商品今年有機會貢獻營收。

疫情帶動遠距辦公及教學應用迅速攀升，雲端資料中心對伺服器需求快速成長，嘉澤在超微伺服器零組件營收占比已在去年第四季開始提升，主要供應插槽及連接器扣件，法人預期今年伺服器營收在疫情帶動之下，可望逐季成長，尤其超微伺服器的營收貢獻在去年僅低於2%，預期隨著超微市占於今年自去年的5%拓展到8%至10%。

另外，資料中心採用高速光纖傳輸滲透率攀升，嘉基打入美系資料中心客戶供應鏈，主要以傳輸速度25G／100G／400G光纖傳輸線為主，為內部短距離傳輸線，今年第一季正式交貨，未來資料中心在伺服器之間、伺服器內高速傳輸需求提升，光纖傳輸具有速度高、耗能低等優勢，採用光纖傳輸比重提升，有利於嘉基今年光通訊產品營收比重提升。