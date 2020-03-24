快訊

「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

連接器線一掃陰霾 信邦、嘉澤帶領反彈

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

連接器線一掃先前連續重挫陰霾，由高價股信邦（3023）、嘉澤（3533）發動，包括：宣德（5457）、嘉基（6715）、優群（3217）等類股全面反彈，法人指出，隨著中國疫情逐漸獲得控制，供應鏈逐漸恢復正常，加上宅經濟及醫療照護需求帶動，連接器線產業拉貨動能可望在第二季啟動，營運業績值得期待。

連接器線績優生信邦及嘉澤今日率先反彈，信邦股價亮燈漲停，重回百元大關至108元，嘉澤亦一度亮燈至258.5元漲停價。信邦復工率逐漸拉高，前2月營收表現優於市場預期，由於信邦去年底已備足訂單物料，使得營收表現未受到新冠肺炎疫情直接衝擊，法人預估3月營收可維持年增成長，第二季重回成長軌道。

尤其該公司近年來切入醫療照護領域，疫情可望帶動相關商機浮現，法人預期老人長照商機帶動防摔氣囊腰帶、外骨骼機器人等商品今年有機會貢獻營收。

疫情帶動遠距辦公及教學應用迅速攀升，雲端資料中心對伺服器需求快速成長，嘉澤在超微伺服器零組件營收占比已在去年第四季開始提升，主要供應插槽及連接器扣件，法人預期今年伺服器營收在疫情帶動之下，可望逐季成長，尤其超微伺服器的營收貢獻在去年僅低於2%，預期隨著超微市占於今年自去年的5%拓展到8%至10%。

另外，資料中心採用高速光纖傳輸滲透率攀升，嘉基打入美系資料中心客戶供應鏈，主要以傳輸速度25G／100G／400G光纖傳輸線為主，為內部短距離傳輸線，今年第一季正式交貨，未來資料中心在伺服器之間、伺服器內高速傳輸需求提升，光纖傳輸具有速度高、耗能低等優勢，採用光纖傳輸比重提升，有利於嘉基今年光通訊產品營收比重提升。

營收 疫情

延伸閱讀

外資賣和大 挺全新、信邦

信邦發5.3元 殖利率5.2%

信邦去年每股賺7.47元 擬配5.3元現金

信邦去年EPS 7.47元歷史新高 擬配發現金股利5.3元

相關新聞

鴻海中國廠區復工提前達標 股價收復70元漲4.7%

因應武漢肺炎疫情，鴻海中國大陸各主要園區季節性人力需求，已提前達成復工目標。鴻海今天早盤走揚，收復70元大關，最高來到7...

連接器線一掃陰霾 信邦、嘉澤帶領反彈

連接器線一掃先前連續重挫陰霾，由高價股信邦（3023）、嘉澤（3533）發動，包括：宣德（5457）、嘉基（6715）、...

被動元件跌深反彈 國巨一度觸漲停

被動元件漸擺脫武漢肺炎疫情陰霾，台廠稼動率提升，MLCC和晶片電阻價格看漲，相關族群今天跌深反彈強勁，漲幅在7%到9%區...

樺漢營運 可望季季高

鴻海集團旗下工業電腦大廠樺漢（6414）近期急單湧現，主因新冠肺炎疫情全球擴散下，不少客戶忙搶貨。法人預估，樺漢本季營收將力拚與去年同期持平，在新客戶進駐下，今年營運可望逐季成長，全年仍維持本業營收年成長三成的目標。

企業大買庫藏股／台郡3萬張 兩階段進行

蘋果軟板供應商台郡昨（23）日公告，董事會決議分兩階段買回庫藏股，預計今天起至3月底買回5,000張用於轉讓員工，並從4月1日起至5月23日再買回2.5萬張，合計實施庫藏股3萬張，統計兩階段庫藏股實施期間為今天起至5月23日，每股買回區間價都是70元至120元。

宏達電 攜中移動攻XR

宏達電（2498）日前舉行Vive虛擬生態大會，首度以虛擬會議方式舉辦，同時也與中國移動雲VR宣布展開戰略合作，雙方將共同構建完善的XR生態，拓展5G應用。

乙盛去年獲利 五年最佳

鴻海集團旗下模具大廠乙盛-KY（5243）公布去年稅後純益約5億元，為五年來高點，年增35%，每股純益2.96元。

興勤股息4.2元

保護元件廠興勤（2428）董事會決議，去年度盈餘每股擬配發現金股利4.2元，以昨（23）日收盤價62.6元計算，殖利率達6.71％，為歷年來新高。

眾達每股賺4.22元 發3.5元

眾達-KY（4977）昨（23）日公告2019年財報，全年合併營收25.34億元，創歷史新高，年增31.2%；營業利益3.24億元，稅後淨利2.67億元，年增率分別為31％ 與1.1％。因為2019年辦理現增發行5,000張新股，稀釋獲利，每股純益4.22元。

同欣電今年營收拚新高 總座對後市審慎樂觀

影像感測器模組構裝大廠同欣電（6271）總經理呂紹萍昨（23）日主持線上法說會時表示，新冠肺炎疫情僅對菲律賓廠造成衝擊，同欣電主要生產據點在台灣，目前生產營運仍都順利，也沒缺料問題，估計本季營收僅個位數減幅，但仍優於歷年同期。

威潤攜友達 強攻車聯網

威潤科技（6465）昨（23）日宣布與友達簽署合作備忘錄，將在車載資通訊領域展開合作，發展電動車應用解決方案及車聯網通訊相關技術，搶攻智慧車載商機。

去年每股損益／亞太-1.78元 搶5G商機

亞太電信（3682）去年持續虧損，每股淨損1.78元，市場關注退出3.5GHz頻譜競標後取得28GHz，今年頻譜成本負擔較其他電信低，後續需與其他合作5G借網，以期與其他電信業者同時間在第3季推出5G服務。

熱門新聞

617檔禁空令 24日生效

聯發科庫藏股奏效 外資點名七公司跟進

小心下單！逐筆交易首日幾乎100%限價單

大陸衝刺5G 「新基建」概念股出頭天

台股收跌344.06點、10年線再跌破 三大法人賣超209.7億

台股再破10年線 法人看法保守

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。