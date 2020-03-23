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台光電廠區稼動率達95% 正面看5G建設需求

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

銅箔基板（CCL）族群去年每股獲利王台光電（2383）今日發布新聞稿提到，昆山廠及中山廠自2月10日以後陸續全面復工順利，湖北黃石新廠亦在近期全面復工，目前全集團工廠稼動率達9成5。

台光電強調，目前在無鹵素(HF)環保材料及高階HDI材料的開發及生產居世界領先地位。自去年開始，在人工智慧(AI)、雲端運算的高效能運算(HPC)趨勢下，資料中心高階繪圖處理器(GPU)的新設計架構會使用更多的高階HDI材料。

同時，台光電指出，5G伺服器及交換器終端產品生命週期變短，自去年開始所有客戶即要求為無鹵素的環保材料。

展望未來，台光電指出，全球景氣雖受新冠病毒疫情影響，但在5G通訊基礎建設相關需求的帶動下，預期今年5G資料中心(data center)伺服器及交換器的需求量，仍會持續增加。台光電子去年即獲得全球前三大ODM及OEM客戶等多項新案，預期今年此類高階材料的市佔率會顯著增長。

此外，台光電提到，今年在5G手機材料的市佔率預期比4G手機材料還要高，穩居中高階手機材料世界領先地位。5G mm Wave手機採用SLP架構高階材料，高階筆電(NB)及平板(Tablet)也採用高階HDI，另外桌上型電腦(PC)也由傳統板逐漸轉為HDI架構。

至於5G手持裝置需求雖受新冠疫情影響，新機種推出時間可能遲延，但台光電仍預期，在5G升級換代的趨勢下，今年仍會帶動高階HDI材料的業績上揚。

台光電 5G 高階手機

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敦泰（3545）第1季在客戶對TDDI拉貨動能強勁下，營運淡季不淡，市場看好營運前景；分析師指出，敦泰去年第4季因為晶圓代工產能增加，加上客戶積極對TDDI拉貨，帶動營收創新高，但毛利率下滑至20.04%，主因在TDDI方面有較大的價格滑落所致。

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