外資買超加持 光磊股價跌勢趨緩
LED股光磊（2340）股價本波跌到近三年股價新低，14元的波段低點之後，出現逢低買進的買盤，技術面上，近二個交易日股價持續呈現反彈表現，同時，今（23）日股價也重新到布林軌道下緣，股價跌勢明顯趨緩，籌碼面上，至20日為止，外資已連續買超該股4個交易日，顯示該股有機會在目前價位形成短底。
光磊去年前三季稅後純益4.6億元，前三季每股稅後純益為1.07元，雖較前一年小幅下滑，不過，仍較多數LED廠獲利表現較佳，該公司去年的美中貿易戰使得光磊來自歐美客戶的訂單增加，帶動去年光磊營運仍呈現相對多數LED廠穩健。光磊目前穿戴裝置應用佔感測元件比重約25%以上，但今年隨著原有客戶訂單仍穩定，並且有新客戶加入，成長力道將會加大。
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