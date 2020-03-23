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外資買超加持 光磊股價跌勢趨緩

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED股光磊（2340）股價本波跌到近三年股價新低，14元的波段低點之後，出現逢低買進的買盤，技術面上，近二個交易日股價持續呈現反彈表現，同時，今（23）日股價也重新到布林軌道下緣，股價跌勢明顯趨緩，籌碼面上，至20日為止，外資已連續買超該股4個交易日，顯示該股有機會在目前價位形成短底。

光磊去年前三季稅後純益4.6億元，前三季每股稅後純益為1.07元，雖較前一年小幅下滑，不過，仍較多數LED廠獲利表現較佳，該公司去年的美中貿易戰使得光磊來自歐美客戶的訂單增加，帶動去年光磊營運仍呈現相對多數LED廠穩健。光磊目前穿戴裝置應用佔感測元件比重約25%以上，但今年隨著原有客戶訂單仍穩定，並且有新客戶加入，成長力道將會加大。

LED 日股

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榮創、佰鴻 獲LED封裝轉單

新冠肺炎疫情帶動筆電、顯示器等宅經濟應用增溫，對LED封裝需求同步大增，但中國大陸前三大LED封裝廠聚飛光電旗下工廠雖陸續復工當中，但仍面臨大陸境內交通管制，導致供給有限與產銷受阻等問題，近期陸續有客戶將訂單轉至鴻海集團轉投資榮創（3434）、佰鴻等台灣LED封裝廠。

LED廠買庫藏股 掀熱潮

新冠肺炎疫情衝擊，股市一路下滑，LED類股難逃衝擊，甚至有個股股價跌破面額10元。為維護公司信用與股東權益，佰鴻（3031）、雷笛克光學都已決議買回庫藏股護盤。

動力看營運 審慎樂觀

顯示卡散熱廠動力-KY（6591）近期部分出貨受新冠肺炎疫情影響而遞延，公司認為，下游需求目前並未出現變化，對整體營運維持審慎樂觀態度，主要在於今年輝達、超微等大廠均規劃推出多款採用7奈米高階製程的新世代繪圖晶片，可望帶動顯示卡相關散熱風扇產品出貨量持續成長。

揚智 去年每股虧1.68元

機上盒晶片廠揚智去年每股淨損1.68元，虧損幅度較2018年收斂逾五成。董事長梁厚誼預期，下半年新冠疫情緩和後，基本面恢復正常，全年營運可望比去年改善，期待今年虧損幅度能顯著減少，雖然時程難以明確指出，但損平是努力目標。

第一類接觸 ／敦泰推新品 衝刺毛利率

IC設計廠商敦泰（3545）已揮別晶圓代工產能不足的困境，今年首季即使有新冠肺炎疫情因素干擾，但在觸控與驅動整合IC（IDC）產品線助攻下，法人估計，其單季業績可能僅季減5％左右，減幅將比去年同期少。

敦泰堅持研發 拚當IDC二哥

走過2018年到2019年因為晶圓代工產能不足而吃足苦頭的艱困日子，敦泰（3545）董事長胡正大說，過去兩年該公司遭受打擊，未來在晶圓代工方面會採取多家供應商策略，目前合作的晶圓代工廠已有四家，尤其台積電會是很重要的晶圓代工夥伴，不但是晶圓代工龍頭，還在敦泰的代工產能吃緊時，給予很多協助。

法人觀點／敦泰Q1每股估賺0.13元

敦泰（3545）第1季在客戶對TDDI拉貨動能強勁下，營運淡季不淡，市場看好營運前景；分析師指出，敦泰去年第4季因為晶圓代工產能增加，加上客戶積極對TDDI拉貨，帶動營收創新高，但毛利率下滑至20.04%，主因在TDDI方面有較大的價格滑落所致。

瑞昱Q2營運 將向上

網通晶片廠瑞昱（2379）目前客戶訂單方面並未修正，法人看好在TV與TWS藍牙耳機出貨增溫，預估第2季營收將優於第1季。

台光電、聯茂 衝刺5G

銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、聯茂去年每股獲利同寫新猷，台光電全年賺逾一個股本，規劃每股配息6元，創新高；聯茂去年每股純益8.13元，該公司雖尚未宣布去年度盈餘分配，市場看好，聯茂去年獲利成長，配息水準也將相當可觀。

ETN趨勢導航／三檔中小股ETN 亮眼

受惠於美聯準會（Fed）降息利多激勵，台股本周隨美股展開跌深反彈行情，以追蹤中小型股為主的永昌富櫃200N（020010）等三檔指數投資證券（ETN）累計漲幅均逾1%，表現相對突出。

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