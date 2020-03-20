友達決議辦理現金增資私募普通股 不超過9.45億股
友達今(20)日董事會決議辦理現金增資私募普通股， 不超過9.45億股額度內。
友達表示，提請股東會授權董事會，於普通股不超過9.45億股額度內，視市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。
若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述9.45億股範圍內依私募當時轉換價格計算。
友達指出，本次籌措資金預計用於投資高階技術產品設備及相關技術、充實營運資金、健全財務結構及/或支應其他因應本公司長期發展資金需求等一項或多項用途。
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