宏達電去年Q4稅後淨損23.7億 每股虧損2.87元

宏達電（2498）今（20）日公布去年第4季與年度合併財務報告，去年第4季稅後淨損23.7億元，每股稅後虧損2.87元，單季毛利率25.7%，季增2.8個百分點，是自2017年第4季以來連續八個季度毛利率成長；累計去年每股虧損11.42元。

宏達電去年第4季營收18.1億元，營業毛利率從上一季22.9%上升至25.7%，增加2.8個百分點，營業淨損22.2億元，營業利益率為-122.1%，稅後淨損23.7億元，每股虧損2.87元。

宏達電表示，去年第4季持續展現提供頂級VR硬體、軟體及體驗的承諾，推動VIVE Reality的發展，VIVE Cosmos去年第4季全球開賣，VIVE Cosmos是最新款高規電腦驅動PC VR產品，使用者不再需要安裝定位基地台，就能享受便利且絕佳的虛擬實境體驗。同時，可換式面板模組設計可隨著使用者的需求，調整或擴充頭戴式顯示器的功能，吸引更多消費者進入VR體驗。

VIVE Arts於虛擬實境藝術領域已累積豐碩成果，攜手法國羅浮宮於達文西逝世500週年紀念特展中推出虛擬實境作品《蒙娜麗莎：越界視野》，觀眾可透過配戴VIVE Cosmos體驗，這也是達文西位於羅浮宮的名作《蒙娜麗莎》的第一個虛擬實境內容。

VIVEPORT平台去年第4季推出多項活動，為全球使用者提供超值的VR內容，並推出全球首款無線跨平台內容串流模式，VIVEPORT串流Beta版 (VIVEPORT Streaming) 服務，支援VIVE Focus Plus頭戴式顯示器，實現PC端的VR優質內容無縫串流至一體機VR虛擬實境裝置。

為實現服務更多VR裝置使用者的目標，VIVEPORT Infinity串流功能可同時支援Oculus Link Beta版。

宏達電表示，在智慧型手機與智能裝置上，HTC推出全球首款支援完整比特幣節點的智慧型手機EXODUS 1s，這也是EXODUS 1 的平價版本。EXODUS 1s將金融服務移轉至個人手中，使用者能在智慧型手機上進行比特幣交易服務，EXODUS 1s陸續在歐洲、台灣、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國推出，後續將會至更多地區發售。

另外，HTC Desire 19s延續Desire系列的經典設計，具高性價比、6.2吋極致窄邊大螢幕、超大容量3850mAh電池與超廣角三鏡，主相機搭配高階HDR與能拍出專業及人像照的1600萬像素的前置相機，是中階手機的最佳選擇。