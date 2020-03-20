快訊

新冠肺炎席捲全球 指揮中心：全球疫情警示升三級警告

直播／台灣新冠肺炎確診人數達135人 個案中新增1人死亡

宏達電去年Q4稅後淨損23.7億 每股虧損2.87元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今（20）日公布去年第4季與年度合併財務報告，去年第4季稅後淨損23.7億元，每股稅後虧損2.87元，單季毛利率25.7%，季增2.8個百分點，是自2017年第4季以來連續八個季度毛利率成長；累計去年每股虧損11.42元。

宏達電去年第4季營收18.1億元，營業毛利率從上一季22.9%上升至25.7%，增加2.8個百分點，營業淨損22.2億元，營業利益率為-122.1%，稅後淨損23.7億元，每股虧損2.87元。

宏達電表示，去年第4季持續展現提供頂級VR硬體、軟體及體驗的承諾，推動VIVE Reality的發展，VIVE Cosmos去年第4季全球開賣，VIVE Cosmos是最新款高規電腦驅動PC VR產品，使用者不再需要安裝定位基地台，就能享受便利且絕佳的虛擬實境體驗。同時，可換式面板模組設計可隨著使用者的需求，調整或擴充頭戴式顯示器的功能，吸引更多消費者進入VR體驗。

VIVE Arts於虛擬實境藝術領域已累積豐碩成果，攜手法國羅浮宮於達文西逝世500週年紀念特展中推出虛擬實境作品《蒙娜麗莎：越界視野》，觀眾可透過配戴VIVE Cosmos體驗，這也是達文西位於羅浮宮的名作《蒙娜麗莎》的第一個虛擬實境內容。

VIVEPORT平台去年第4季推出多項活動，為全球使用者提供超值的VR內容，並推出全球首款無線跨平台內容串流模式，VIVEPORT串流Beta版 (VIVEPORT Streaming) 服務，支援VIVE Focus Plus頭戴式顯示器，實現PC端的VR優質內容無縫串流至一體機VR虛擬實境裝置。

為實現服務更多VR裝置使用者的目標，VIVEPORT Infinity串流功能可同時支援Oculus Link Beta版。

宏達電表示，在智慧型手機與智能裝置上，HTC推出全球首款支援完整比特幣節點的智慧型手機EXODUS 1s，這也是EXODUS 1 的平價版本。EXODUS 1s將金融服務移轉至個人手中，使用者能在智慧型手機上進行比特幣交易服務，EXODUS 1s陸續在歐洲、台灣、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國推出，後續將會至更多地區發售。

另外，HTC Desire 19s延續Desire系列的經典設計，具高性價比、6.2吋極致窄邊大螢幕、超大容量3850mAh電池與超廣角三鏡，主相機搭配高階HDR與能拍出專業及人像照的1600萬像素的前置相機，是中階手機的最佳選擇。

智慧型手機 VR

延伸閱讀

宏達電防疫概念上身 股價逆勢走揚

上月業績快報／宏達電-12% 攻遠距辦公

宏達電2月營收近20年新低 5G換機潮不缺席

宏達電2月營收4.2億元 月減12.38%、年減32.96%

相關新聞

聯發科擬買回1.59萬張庫藏股 8年多來首度實施

IC設計廠聯發科董事會決議自23日起買回1.59萬張庫藏股，這是聯發科8年多來首度實施庫藏股

動力去年EPS 3.44元 將配1.5元現金股利

顯示卡散熱風扇龍頭廠商動力-KY（6591）去年獲利年增21%，每股純益（EPS）繳出3.44元。同時，動力董事會通過去年度盈餘分配案，將配發1.5元現金股利，現金殖利率逾5%。

國巨接單回溫 強勁反彈

國巨（2327）股價今日反彈，外資表示，國巨接單回溫，本季毛利力保三成。

台積電 下半年接單旺

台積電（2330）股價本周跌破年線，不過，外資仍看好台積電的今、明兩年的營運前景，主要考量五奈米產線的量產良率相當順利，公司將持續受惠5G網通、物聯網（IoT）和車聯網的產業趨勢與客戶訂單需求，高階製程晶片供不應求的現象可望延續至明年。

威剛、全新要買庫藏股

記憶體模組大廠威剛，磊晶廠全新決定護盤，昨（19）日都通過今天起實施庫藏股，其中威剛買回自家股票6,000張，動用上限金額高達59億元，買回價格介於27.5元至101.3元，時間至5月18日止。

台積電大換手 放量16萬張

台積電昨（19）日再遭外資賣超2.8萬張，扣除息值2.5元，盤中大跌22元再創歷史紀錄，但也同步出現明顯買盤逢低承接，日K拉出12.5元的長下影線，成交量爆增至16萬張為五年來最多。

去年每股純益／明泰0.44元 強攻5G

網通廠明泰（3380）昨（19）日召開線上法說，董事長李中旺認為，新冠肺炎使遠距教學及遠距辦公等興起，將加速5G、WiFi 6及光纖等10G傳輸速度新技術落地。總經理林裕欽則認為，疫情影響今年第1季營運表現，但目前客戶沒有下修，是令人安心的地方。

去年每股純益／大毅2.27元 出貨不淡

晶片電阻廠大毅（2478）昨（19）日公告去年財報，去年全年獲利3.87億元，年減七成，受到新冠肺炎疫情蔓延影響，馬來西亞啟動鎖國防疫14天，當地被動元件廠均受影響，法人預期，晶片電阻供貨更加緊俏，晶片電阻產能幾乎都在台灣的大毅仍能持續出貨。

智邦去年營收新高 配現金股利6.2元

智邦（2345）昨（19）日董事會通過去年財報，全年每股純益8.91元，創下歷史新高，將配發6.2元現金股利。智邦表示，隨著全球5G行動寬頻網路的陸續布建，網路頻寬需求高速成長，雲端應用持續增加，將帶動網路通訊設備創新商機，今年最大挑戰是對於全球系統性不確定風險的因應能力。

鼎炫去年獲利創新高 擬配息5元

衡器暨專業EMI材料大廠鼎炫-KY(8499)昨(19)日董事會公布去年財報，全年稅後純益4.17億元，每股純益8.14元，創上市新高水準； 擬配發每股5元現金股利，以昨天收盤價61元計算，殖利率8.2％。

基士德配息4.5元 業績回穩

基士德-KY（6641）昨（19）日董事會通過去年財報，去年每股純益6.79元，擬配發現金股利4.5元，以昨天收盤價47元計算，殖利率9.57%。

2月每股純益／玉晶光1.17元 後市樂觀

光學鏡頭廠玉晶光（3406）因股價波動劇烈，列為警示股，並公告近期自結數，2月稅後純益1.3億元，每股純益1.17元，優於去年同期每股虧損0.28元；針對近期訂單狀況，玉晶光指出，目前訂單並無變化，3月工作天數正常下，營收可望優於2月。

熱門新聞

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

台股崩跌她唱「國安基金都在騙」引共鳴：唱著唱著就哭了

國安基金出手了！將啟動護盤機制

0056重挫不配息？元大投信闢謠：企業配息都會發

戲劇化！美國三絕招 元大S&P原油正2一度噴漲86%

台積電大換手 放量16萬張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。